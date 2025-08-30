Quem é Nicolas Schosler, gaúcho campeão mundial de vôlei de praia recepcionado com carreata em Gravataí

Título foi conquistado em país do continente africano. Nicolas Schosler / Arquivo pessoal

Na manhã de quinta-feira (28), um caminhão dos bombeiros cruzou o centro de Gravataí por um motivo especial. O veículo carregava Nicolas Schosler, 23 anos, jovem nascido e criado na cidade que levou a medalha de ouro no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Burundi, no último sábado (23).

Nicolas e sua dupla, o paranaense Gabriel Zuliani, foram campeões na etapa Futures, liga de entrada do circuito mundial. Das qualificatórias até a final contra a dupla da Hungria, os brasileiros venceram as sete partidas que disputaram.

Foi o primeiro torneio internacional que o gravataiense disputou como adulto. Em 2021, Nicolas foi bronze no Mundial Sub-19 de Vôlei de Praia. A participação no Futures na etapa de Bujumbura, no Burundi, pequeno país da África, tinha o principal objetivo de somar pontos no ranking mundial da modalidade.

— Nós entramos com 0 pontos. A expectativa era fazer pontuação chegar nas finais. Na semi, a gente enfrentou uma dupla dos Estados Unidos muito boa e jogamos bem. Sabíamos que a final contra a Hungria não ia ser fácil, mas a gente estava tão feliz, o jogo foi muito mais fluido porque o objetivo estava cumprido.

Nicolas (E) e Gabriel (D). Nicolas Schosler / Arquivo pessoal

A preparação até entrar em quadra foi cheia de desafios. Nicolas e Gabriel já haviam jogado juntos anos atrás, mas participam do circuito nacional com outras duplas. Eles treinaram separados até a viagem para Bujumbura. Nicolas, em Itapema, cidade catarinense onde é baseado, e Gabriel, em Maringá.

Eles também precisaram correr atrás de financiamento para a viagem. A inscrição no torneio é gratuita, mas a passagem, hospedagem e outras despesas são pagas pelos atletas. A dupla fez rifas para arrecadar fundos e conseguiu o apoio de um patrocinador.

Das quadras para a areia

Nicolas morou em diferentes partes de Gravataí e, atualmente, vive no bairro Dom Feliciano. A carreata pegou o atleta de surpresa:

— Foi muito especial! Eu vi pessoas e patrocinadores que sempre acreditaram em mim, o sentimento é de gratidão. Fiquei muito feliz porque é uma trajetória de muita luta, e tudo está valendo a pena.

Gaúcho foi recepcionado com festa na sua cidade natal. Ana Godoy / Reprodução

Quando criança, acompanhava os jogos de vôlei dos pais e cresceu com gosto pelo vôlei de quadra. Passou pelo Paladino, a Sogipa e o Sinodal e, aos 16 anos, chegou a treinar na categoria de base da seleção brasileira. Lá, sofreu um choque: um dos treinadores disse que Nicolas não tinha altura para ser jogador profissional de vôlei de quadra.

— Eu encontrei o vôlei de praia depois de uma frustração. Eu tive que refletir sobre o que queria dentro do esporte. Um ano depois eu encontrei com o treinador da seleção de vôlei de praia em um campeonato e fui convocado. Eu fui encontrado e me encontrei no vôlei de praia aos 18 anos.

Daí, Nicolas deixou Gravataí e foi para Itapema, em Santa Catarina, focar na carreira e passou a receber o bolsa atleta. Desde então, o gaúcho já conquistou o bicampeonato no Circuito Brasileiro Aberto, o vice no Circuito Brasileiro TOP-8, foi campeão Brasileiro Sub-21 e tetracampeão Catarinense adulto.

— Depende de muito treinamento e eu abdiquei de muita coisa na busca constante pelo resultado. O bronze no sub-19 em 2021 foi um incentivo mas, na época, muitos tratavam como frustração porque a base do vôlei de praia sempre ouro. Acabou que fomos a última dupla a medalhar. No Futures, eu e o Gabriel pensávamos: "essa é a nossa oportunidade de terminar o que começamos, a gente precisa buscar esse título.