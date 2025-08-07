Quem é Alejandro Davidovich Fokina, adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Cincinnati

Depois de eliminar o chinês Bu Yunchaokete na estreia no Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca terá pela frente o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual número 19 do ranking da ATP e cabeça de chave 17 do torneio norte-americano.
Aos 26 anos, o tenista da Espanha abandonou o torneio anterior ao campeonato em Cincinnati. Mas o que mais chama atenção na carreira de Fokina é que ele nunca conquistou um título a nível ATP.
Profissional desde 2017, recentemente bateu na trave. Em Washington, foi vice-campeão ao perder para Alex de Minaur na final. Depois da derrota, foi às lágrimas e teve que ser consolado pelo australiano, ainda dentro da quadra.
Em 2022, talvez tenha alcançado sua melhor campanha em um grande torneio de tênis. Fokina foi vice-campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, perdendo apenas para o grego Stefano Tsitsipas na grande decisão. A campanha em Mônaco contou com vitórias sobre Djokovic, Taylor Fritz e Dimitrov.
O espanhol é considerado um tenista com drop shots precisos e jogo agressivo com movimentação rápida, principalmente em quadras como a de Cincinnati.
João Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina se enfrentam neste sábado (9), não antes das 17h30min, pelo horário de Brasília.