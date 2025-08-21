Quartas de final da Libertadores: confira os confrontos 

As partidas de volta das oitavas de final da Libertadores estão ocorrendo nesta semana e alguns confrontos da próxima fase já estão definidos.
São Paulo, Vélez Sarsfield, Racing, Flamengo, Estudiantes, LDU, Palmeiras e River Plate estão classificados às quartas de final.
Confira os confrontos das quartas de final
- LDU x São Paulo
- River Plate x Palmeiras
- Vélez Sarsfield x Racing
- Flamengo x Estudiantes
Quando são as quartas de final da Libertadores
A Libertadores volta após a próxima data Fifa.
- Jogos de ida: semana do dia 16 de setembro
- Jogos de volta: semana do dia 23 de setembro