Quanto o Liverpool pagou por Ekitiké, autor do primeiro gol da Premier League 2025/26

No dia 23 de julho de 2025, o hexacampeão da Premier League anunciou a contratação do jovem. Paul Ellis / AFP

O relógio marcava 36 minutos do primeiro tempo em Anfield, icônico estádio do Liverpool, quando Hugo Ekitiké, após jogada pela esquerda de Mac Allister, anotou o primeiro gol da temporada da Premier League 2025/26 sobre o Bournemouth.

Recém-contratado junto ao Eintracht Frankfurt, o atacante de 23 anos custou cerca de 90 milhões de euros (ou R$ 584 milhões), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O contrato do francês/camaronês com os ingleses vai até junho de 2031.

Quem é

Natural de Reims, na França, apesar de ter nacionalidade camaronesa devido a sua mãe, o camisa 22 dos Reds começou no clube da sua cidade, onde marcou, em três anos, 28 gols. Depois, rodou por empréstimo em algumas equipes, como o pequeno Vejle Boldklub, da Dinamarca, e o gigante PSG, da França, onde fez apenas quatro gols em dois anos.