Quanto custou Chevalier, goleiro que ganhou a vaga de Donnarumma no PSG

PSG anunciou a contratação do goleiro Lucas Chevalier, de 23 anos, no último sábado (9). Franck Fife / AFP

Após ter falhado no segundo gol do Tottenham contra o PSG na decisão da Supercopa da Uefa, porém ter defendido uma penalidade na disputa de pênaltis, o goleiro Lucas Chevalier, logo na sua primeira partida, é campeão europeu com o clube francês.

Apenas há cinco dias, no sábado (9), o PSG anunciou a contratação do jovem goleiro de 23 anos. O clube parisiense não oficializou valores. Contudo, segundo a imprensa local, o atual campeão da Champions League pagou ao Lille 55 milhões de euros — ou o equivalente a R$ 347,9 milhões. O contrato tem duração até 2030.

O goleiro mais caro do futebol francês

Vale destacar que são 40 milhões de euros fixos mais 15 milhões de euros em bônus por metas atingidas. Com esses valores, Chevalier se tornou o goleiro mais caro da história do futebol francês. Outro motivo da contratação é que o camisa 30 é um dos candidatos ao Troféu Yashin para o melhor jogador da posição na temporada 2024/25.

No entanto, ele não chega a Paris somente pelo fato de estar concorrendo ao prêmio da revista France Football. Gianluigi Donnarumma, que também concorre com o francês, foi dispensado por Luis Enrique, que não fugiu do assunto nas vésperas da decisão da Supercopa da Uefa: