Quando João Fonseca deve jogar novamente? 

A fase de João Fonseca não é boa. As eliminações nos Masters 1000 de Toronto e Cincinnati trouxeram mais incertezas sobre como será a participação do brasileiro no quarto Grand Slam da temporada. A chance de dar a volta por cima será a partir do dia 24 de agosto, em Nova York, onde será disputado o US Open.

Será a primeira vez que Fonseca participará do Major profissional estadunidense, e as expectativas são baixas na quadra dura.

Em Toronto, o brasileiro caiu na primeira fase para um adversário que estava fora do top 100. Derrota por 2 a 0 para o australiano Tristan Schoolkate.

No Masters 1000 de Cincinnati, Fonseca alcançou a terceira rodada, mas o desempenho não agradou. Vitória de virada contra o chinês Bu Yunchaokete na primeira fase.

Na segunda, a classificação veio após desistência de Alejandro Davidovich Fokina. O espanhol havia vencido o primeiro set e estava perdendo o segundo.

A eliminação veio de maneira improvável. Contra Térence Atmane, 136º do ranking da ATP, Fonseca perdeu por 2 a 0, cometendo inúmeros erros durante a partida.