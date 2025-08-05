Qual o próximo campeonato de Hugo Calderano?

Calderano comemora título em Foz do Iguaçu. WTT Global / Divulgação

Com uma série de 26 jogos sem derrota, quatro títulos em cinco finais individuais e outro troféu conquistado em duas decisões de duplas mistas, Hugo Calderano segue sua escalada rumo ao topo do ranking mundial do tênis de mesa.

Atual número 3 na classificação da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), o brasileiro que venceu o WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná, no domingo (3), já se prepara para mais uma competição.

Europe Smash

Calderano deverá jogar o Europe Smash, em Malmö, na Suécia. Ele será o cabeça de chave número 2. Número 1 do mundo, o chinês Lin Shidong é o principal favorito do evento que começa no dia 14 e que tem sua final programada para 24 de agosto.

O torneio é um dos mais importantes do calendário da modalidade e equivale a um Grand Slam do tênis, com premiação total de US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões).