Quadras do SP Open, no Parque Villa-Lobos, vão ter cores azul e roxo

O torneio de tênis feminino que vai marcar o retorno do circuito profissional a São Paulo contará com cores incomuns em suas quadras. O azul-marinho e o roxo vão marcar o palco das tenistas brasileiras, como Beatriz Haddad Maia, no Parque Villa-Lobos. A competição será disputada entre os dias 6 e 14 de setembro.

O Estadão conferiu a novidade de perto, nesta semana. A reportagem visitou as obras do torneio que vai utilizar seis das sete quadras fixas e públicas do parque. A partir de agora, elas terão cores mais chamativas, onde os amadores também poderão jogar ao fim da competição - a reforma das quadras faz parte do legado da competição para a cidade.

De acordo com a organização, o azul e o roxo devem facilitar a vida das tenistas por destacar mais a bolinha, de cor amarela. Também devem favorecer o público, que poderá enxergar melhor as trocas de bola em razão do contraste de cores.

"O piso, os alambrados e a iluminação vão ficar de legado para os amadores no parque. E serão sempre renovados a cada edição. A WTA tem regra de que a quadra precisa ser reformada a cada 12 meses", explica Luiz Fernando Carvalho, diretor do SP Open, em entrevista ao Estadão.

Assim, as cores serão reforçadas a cada edição do torneio, que tem contrato por pelo menos mais dois anos. A ideia da organização é transformar essas cores numa peça de identidade da própria competição, a exemplo do que acontece na Laver Cup, torneio masculino por equipes, disputado sobre quadra de cor preta.

Quando lançada, em 2017, a competição chamou a atenção dos fãs tanto in loco quanto nas transmissões de televisão por causa da cor diferente. E, ao longo do tempo, se tornou uma marca do evento, justamente por facilitar o contraste da bolinha com a quadra.

ESTRUTURA

O SP Open terá seis quadras no total, sendo três de jogos e mais três para treinos. A quadra central terá capacidade para receber 2.500 torcedores por sessão - serão duas delas por dia entre segunda e quinta-feira na chave principal. As demais, menores, devem receber entre 300 e 400 fãs.