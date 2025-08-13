PSG x Tottenham hoje pela Supercopa da Uefa: horário, onde assistir ao vivo e escalações

Paris Saint-Germain e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 16h, pela Supercopa da Uefa. O jogo ocorre no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.
A partida, que reúne o campeão da Europa League e o da Champions na última temporada, será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max. GZH também acompanha o confronto em tempo real.
Escalações para Tottenham x PSG
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr e Johnson; Richarlison. Técnico: Thomas Frank
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinho, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique
Arbitragem para PSG x Tottenham
Árbitro João Pinheiro (Portugal), com assistência de Bruno Jesus e Luciano Maia. VAR: Tiago Martins.
Onde assistir à PSG x Tottenham
A partida será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max.