PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista sua 1ª Supercopa da Uefa

O Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham Hotspur por 4 a 3 nos pênaltis (2 a 2 após o tempo regulamentar) nesta quarta-feira (13), em Udine, na Itália.

Os parisienses, vencedores da Champions League, perdiam para o campeão da Liga Europa por dois gols de diferença, marcados por Micky van de Ven (39') e o capitão Cristian Romero (48'), mas conseguiram empatar graças a Lee Kang-in (85') e Gonçalo Ramos nos últimos instantes dos acréscimos (90'+4).

Sem prorrogação, a partida foi direto para os pênaltis, e aí o PSG foi mais eficiente: Vitinha errou na primeira cobrança, mas seus companheiros acertaram depois, enquanto Van de Ven e Mathys Tel falharam pela equipe inglesa.

- França, finalmente -

Nenhum clube francês jamais havia conquistado este torneio de menor expressão da Uefa, que coloca frente a frente os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa da temporada passada.

O PSG havia participado desta competição apenas uma vez, como campeão da extinta Recopa Europeia em 1996, mas foi goleado pela Juventus na ocasião.

O time do técnico Luis Enrique sucede o Real Madrid, que venceu a Atalanta no ano passado e lidera a lista de campeões com um total de seis títulos.

O Tottenham nunca havia disputado a Supercopa da Uefa, que escapou por entre seus dedos na partida que marcou a estreia oficial de seu novo técnico, o dinamarquês Thomas Frank, com quem o 'Spurs' espera revitalizar o clube após uma temporada em que terminaram apenas na 17ª posição no Campeonato Inglês.

Desde o início da partida, ficou claro que o PSG não teria uma noite tranquila e que o Tottenham estava causando estragos com seus contra-ataques.

Com Gianluigi Donnarumma afastado, todos os olhos estavam voltados para o novo goleiro do PSG, Lucas Chevalier, que teve bastante trabalho nesta partida.

O ex-goleiro do Lille desviou um chute do brasileiro Richarlison aos 23 minutos, mas não conseguiu impedir o primeiro gol do time londrino aos 39 minutos, quando o atacante português Palhinha acertou a trave e o rebote sobrou para Van de Ven, que concluiu com facilidade marcando o primeiro gol da noite.

No início do segundo tempo, o Tottenham partiu para o ataque, apesar da vantagem.

Chevalier primeiro afastou um chute perigoso de Richarlison (47'), mas logo depois, 'Cuti' Romero cabeceou e o goleiro do PSG falhou, dando um leve toque, mas não conseguiu evitar que a bola fosse parar em sua própria rede.

- Reação a tempo -

Com o orgulho ferido, o PSG partiu com tudo rumo a uma reação.

Aos 66 minutos, um gol de Bradley Barcola foi anulado por impedimento, mas o PSG empatou nos minutos finais: Lee Kang-in fez o primeiro com um chute cruzado aos 85 e, nos acréscimos, Gonçalo Ramos (90'+4) marcou de cabeça após um passe de Ousmane Dembélé.

Sem prorrogação, a decisão foi direto para os pênaltis, e a defesa de Chevalier na cobrança de Van de Ven e o chute de Tel para fora acabaram com o sonho do Tottenham contra um PSG cujo pênalti da vitória foi convertido por Nuno Mendes.

Após este duelo na Itália, as duas equipes voltam a campo neste fim de semana para estrear em seus respectivos campeonato nacionais: o Tottenham recebe o Burnley no sábado, pela primeira rodada da Premier League, enquanto o PSG visita o Nantes no domingo, no início da Ligue 1.