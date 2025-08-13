PSG empata no fim, vence disputa de pênaltis contra o Tottenham e é campeão da Supercopa da Uefa

Time de Luis Enrique foi dono da posse de bola, mas os Spurs chegaram a abrir 2 a 0, com com gols de Van de Ven e Cristian Romero. Franck Fife / AFP

Após ganhar a Copa da França, o Campeonato Francês e Champions League, o PSG chegou para essa final inédita contra o Tottenham a fim de amenizar o vice-campeonato da Copa do Mundo de Clubes. E deu certo.

O time de Luis Enrique foi dono da posse de bola, mas os Spurs chegaram a abrir 2 a 0, com com gols de Van de Ven e Cristian Romero. Porém, o atual campeão europeu conseguiu empatar nos minutos finais da segunda etapa, com Lee Kang-In e Gonçalo Ramos.

Nas penalidades, o PSG venceu por 4 a 3. Van de Ven e Tel perderam os pênaltis da equipe inglesa. Vitinha deixou de fazer também para os franceses.

O jogo

Nos primeiros cinco minutos de jogo, o Tottenham impôs o ritmo. Com a posse de bola, a equipe inglesa jogou no campo de ataque e pressionou a saída do PSG. A primeira chance veio em erro de Hakimi, mas o chute de Pedro Porro foi para fora. O cenário do começo de jogo foi de domínio inglês.

O PSG equilibrou as ações e respondeu com Kvaratskhelia, que finalizou fraco de dentro da área. Após os 10 minutos iniciais, o jogo se concentrou no meio-campo, com muita troca de passes e as duas equipes se estudando em busca de espaços.

A posse de bola marcava 65% para o PSG quando, aos 22, Richarlison roubou a bola, tocou para Kudus, e devolveu para o "Pombo", que arriscou um chute forte de fora da área, e obrigou o goleiro Chevalier a fazer grande defesa, mesmo adiantado. No escanteio gerado pelo lance do brasileiro, Bentancur subiu alto, mas cabeceou mais ainda.

A pausa para a hidratação amornou um pouco a pressão do time inglês, que estava dominando as ações ofensivas. Mas em seguida voltou, tanto que aos 38, após cobrança de falta de Vicario, Spence cabeceou para a área e na sequência João Palhinha chutou, mas Chevalier espalmou e a bola bateu no travessão. Na sobra, Van de Ven com muito oportunismo tirou o zero do placar.

O segundo tempo

O segundo tempo veio e a vantagem do time londrino também. Após cobrança de falta de Sarr, o argentino Cristian Romero apareceu sozinho para cabecear fraquinho e ampliar o placar. A bola passou por baixo do goleiro Chevalier, que falhou no lance. A equipe inglesa, seguiu pressionando e quase fez o terceiro.

O clima esquentou com três cartões amarelos distribuídos no início da etapa final, enquanto o PSG pareceu ter sentido o golpe. Com a vantagem, a equipe inglesa administrou o ritmo e se defendeu bem. O Paris, abalado, teve um gol anulado por impedimento e, apesar de tentar pressionar após 30 minutos, não conseguiu furar o bloqueio adversário.

Mas o PSG não é o atual campeão da Champions por acaso. Aos 39, Lee-Kang-in diminuiu para o PSG após pegar o rebote de um cruzamento na área. Nove minutos depois, o empate do atual campeão europeu. Após cruzamento do Dembélé, Gonçalo Ramos, de cabeça, empatou o jogo, que foi para as penalidades.

Na disputa, Solanke, Bentancur e Pedro Porro marcaram para o Tottenham. O que foi insuficiente, já que Gonçalo Ramos, Dembélé, Lee Kang-In e Nuno Mendes marcaram para o PSG. Final 4 a 3 nos pênaltis e quarto título para o clube de Paris.