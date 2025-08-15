Próximo adversário do Grêmio, Atlético-MG vira no fim e vence Godoy Cruz pela Sul-Americana

Galo encara o Tricolor no final de semana, pelo Brasileirão. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

Antes de encarar o Grêmio no próximo final de semana, o Atlético-MG venceu o Godoy Cruz (ARG), de virada, por 2 a 1, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (14), e largou em vantagem na Copa Sul-Americana. Em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, o time de Cuca sofreu o primeiro gol ainda no primeiro tempo, marcado por Andino, aos 36 minutos.

Já na segunda etapa, o Galo empatou com Cuello, aos 21 e virou aos 43 com um belo gol de Hulk. O time mineiro precisa de um empate para avançar às quartas de final da competição.

O jogo

Os primeiros a chegarem com perigo foram os argentinos. Andino chutou cruzado e obrigou Everson a trabalhar. A resposta foi imediata. Arana avançou e chutou na rede pelo lado de fora.

Mais tarde, Rony quase abriu o placar com um cabeceio, que o goleiro Petroli evitou, espalmando para escanteio. Em outra tentativa, o goleiro do Godoy defendeu um belo chute de Hulk.

O Galo não conseguiu marcar e foi castigado minutos depois. Andino pegou rebote, limpou o defensor Lyanco e bateu no ângulo de Everson. Pol Fernández até tentou aumentar em cobrança de falta, aos 43, mas mandou sobre o gol.

A virada

Na segunda etapa, a primeira chance clara só veio aos 17 minutos, com falta batida por Hulk. O chute, por ter passado rente ao travessão, obrigou o goleiro adversário a espalmar na ponta dos dedos.

Logo aos 21, o gol de empate. Arana cruzou na grande área, obrigando Petroli a sair do gol. A bola ficou livre para Cuello, que empurrou para o fundo da rede. O jogo seguiu truncado até os 40 minutos, quando Pol Fernández cruzou na área. A defesa afastou e Rasmussen ficou com a sobra, mas a bola passa por cima do gol.

Três minutos depois veio a virada dos atleticanos. Biel cruzou na entrada da área para o estreante Reinier, que ajeitou de peito para Hulk. O atacante dominou e mandou para o fundo do gol. Já nos acréscimos, o camisa 7 do time mineiro desceu pela esquerda e chutou de fora da área, mas a bola foi para fora, passando perto.

Melhores momentos da partida

Foco no Grêmio

Motivado com a virada sobre os argentinos e confiantes na classificação na próxima semana, em Mendoza, o Atlético-MG volta suas atenções ao Brasileirão, onde encontra-se no meio da tabela, na 10ª posição, com 24 pontos.