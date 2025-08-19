Primeira edição de corrida beneficente da Liga Feminina de Combate ao Câncer acontece em setembro na Capital

A Liga Run é uma iniciativa solidária que une saúde, esporte e solidariedade. Rodrigo Rossi / Divulgação

Vem aí mais uma corrida de rua em Porto Alegre. No próximo dia 13 de setembro, o esporte, a saúde e a solidariedade têm encontro marcado em Porto Alegre com a primeira edição da Liga Run.

Com largada a partir das 8h, no Pontal Shopping, o evento beneficente é em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer do Rio Grande do Sul. Com o conceito “Se liga na corrida”, o evento terá como embaixadoras Cristina Ranzolin e Antônia Falcão.

A Liga Run é uma iniciativa solidária que une saúde, esporte e solidariedade e tem como objetivo arrecadar fundos para fortalecer as ações da Liga no atendimento, prevenção e apoio a pacientes carentes em tratamento contra o câncer.

Conforme a organização, mais do que uma competição, "a corrida será um momento de união da comunidade em torno de uma causa nobre, promovendo conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e incentivando hábitos saudáveis de vida."