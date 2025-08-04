Pressionado, Santos enfrenta Juventude no MorumBis na luta para sair da zona de rebaixamento

Na zona de rebaixamento do Brasileiro, o Santos disputa nesta segunda-feira, às 20h, no MorumBis, contra o Juventude uma partida que pode ser decisiva para definir os próximos passos do time na luta para se manter na elite. O técnico Cleber Xavier, que assumiu a equipe no final de abril, sofre pressão pela má campanha do Santos no campeonato, com apenas 15 pontos em 16 partidas, e tem seu trabalho contestado.

Durante a semana, a direção do Santos recebeu a Torcida Jovem, que expôs o descontentamento com o trabalho do técnico. Comunicado divulgado pela organizada cita a necessidade de "muito mais do que os lampejos apresentados, ou uma eventual vitória segunda-feira". "O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente", afirma outra parte do texto.

Um tropeço como mandante contra um adversário direto na classificação (o Juventude tem 11 pontos em 15 jogos) afunda ainda mais o Santos na zona de rebaixamento e coloca mais pressão no primeiro trabalho de Xavier como técnico principal.

A favor do Santos, a equipe tem agora um calendário favorável para tentar sair desta fase incômoda. Disputando apenas o Brasileiro, a equipe teve uma semana inteira para se preparar para enfrentar o time gaúcho, que vive a mesma situação. O fato de não ter que atuar no meio da semana foi citado por Xavier como ponto positivo para não ter que se preocupar em poupar o principal jogador do time, Neymar. Aos 32 anos, o camisa 10 demonstra evolução física e faz contra o Juventude seu quinto jogo seguido na retomada do Brasileiro.

Após a parada para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, o Santos disputou 4 partidas em 11 dias. Em agosto, serão 5 jogos ao longo do mês contra equipes, com exceção do Juventude, envolvidas em copas (Cruzeiro, Vasco, Bahia e Fluminense) e consequentemente mais desgastadas.

Para o início desta jornada, Cleber Xavier deve promover a estreia do lateral Mayke, ex-Palmeiras. O jogador de 32 anos treinou normalmente com o resto do elenco e já teve sua situação regularizada com seus dados publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O desfalque deve ser o zagueiro João Basso, que trata de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Se o técnico do Santos busca bons resultados e desempenhos para se manter no cargo, no Juventude Claudio Tencati não resistiu após a quinta derrota em sete jogos e foi o 13º treinador demitido na atual edição do Brasileiro. Desde então a equipe gaúcha, que tenta a contratação de Thiago Carpini, colocou Gerson Ramos, auxiliar fixo do clube, no comando da preparação para o jogo contra o Santos.

O interino poderá contar com os retornos do zagueiro Marcos Paulo, do volante Caíque e do centroavante Gilberto, após suspensão, mas terá o desfalque de Hudson, expulso contra o Bahia. O goleiro uruguaio Gastón Guruceaga teve a situação regularizada na CBF e pode entrar no lugar de Gustavo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Gabriel Bontempo e Neymar. Técnico: Cléber Xavier.

JUVENTUDE - Gustavo (Guruceaga); Reginaldo, Ángel Wilker, Abner e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Gabriel Veron e Gilberto. Técnico: Gerson Ramos (interino).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 20h.