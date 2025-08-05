Vítima de câncer, preparador físico do Fluminense morre aos 38 anos

Diego Arantes lutava contra um câncer. Marcelo Gonçalves / Fluminense

O Fluminense sofreu um grande baque antes da decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil, onde acabou classificado após empate em 1 a 1 com o Inter. Diego Arantes, preparador físico do time profissional, morreu nesta terça-feira (5), aos 38 anos, vítima de um câncer.

Amigo de todo o elenco profissional, no qual estava desde 2023 após passar pelas categorias de base nas Laranjeiras, o preparador físico vinha trabalhando normalmente e, em fevereiro, mostrou confiança que venceria a doença após passar pela 12ª quimioterapia. "Sigo cada dia mais forte e confiante no propósito de Deus."

Jogadores do Fluminense usaram faixa preta no braço em jogo contra o Inter. Na foto, o centroavante Everaldo. Lucas Merçon / Fluminense,Divulgação

Condolências

Afastado por lesão, o zagueiro Thiago Silva lamentou a perda do amigo, a quem já vinha prestando homenagem e tinha dedicado força recentemente. "Descanse em paz, meu amigo", escreveu, com um emoji chorando. O ex-lateral-esquerdo Marcelo também se despediu do profissional com um "descanse em paz" e mãos rezando.

O perfil oficial do Sport também prestou condolências ao clube carioca. "Enviamos nossas condolências aos amigos, familiares e aos funcionários e torcedores do Fluminense", escreveu o clube pernambucano. A comoção foi grande entre torcida e até grupos de rivais.

Renato Portaluppi usou uma faixa preta no braço em luto. Lucas Merçon / Fluminense,Divulgação

Obcecado pela excelência

O profissional era obcecado pela excelência e usava uma frase do ex-técnico Telê Santana como motivação em seus trabalhos: "É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela."

E vivia exibindo as conquistas na preparação dos atletas do Fluminense, entre elas a Copa Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. "Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos de criança. Conquistas grandiosas levam tempo. Elas são fruto de muito suor, lágrimas e esforço."

Na classificação sobre o Inter, os jogadores e a comissão técnica do Fluminense entraram com uma faixa preta em homenagem a Diego Arantes.

Homagem no telão do Maracanã. Lucas Merçon / Fluminense,Divulgação

Veja abaixo a nota do Fluminense:

"O Fluminense Football Club está de luto. É com muita tristeza que comunicamos a perda de Diego Arantes, profissional dedicado e muito querido por todos. Nosso preparador físico lutava bravamente contra um câncer e nos deixou na manhã desta terça-feira. Deixamos aqui nossos mais profundos sentimentos à família, aos amigos e a todos os colegas que tiveram o prazer de dividir com ele o dia a dia"