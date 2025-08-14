Premier League, Bundesliga, La Liga e Campeonato Italiano vêm aí;  veja o que esperar no "Deu Liga"

Campeonato Inglês começa no sábado (16). GLYN KIRK / AFP

O novo episódio do Deu Liga traz um guia dos quatro principais campeonatos nacionais da Europa: a Premier League, da Inglaterra; a Bundesliga, da Alemanha, a La Liga, da Espanha, e Campeonato Italiano, da Itália.

Quais foram as contratações mais impactantes para a temporada 2025-2026? Quais times são os favoritos? Fique por dentro no episódio desta semana.

Assista ao Deu Liga

