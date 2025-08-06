Pré-temporada da NFL: horários e onde assistir aos jogos da segunda semana

A segunda semana da pré-temporada da NFL terá todas as franquias em campo. Entre quinta-feira (7) e domingo (10), 16 jogos serão disputados como forma de preparação para a temporada regular da principal liga de futebol americano do mundo.
A temporada começa oficialmente no dia 4 de setembro, com o atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, recebendo o Dallas Cowboys. No dia seguinte, a NFL retorna ao Brasil, com Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs.
Na pré-temporada, os jogos praticamente não contam com a presença dos principais atletas das equipes, a fim de evitar lesões. No entanto, muitos jogadores levam a sério esses duelos, pois são pequenas chances de mostrar que merecem uma vaga no elenco final.
Na primeira semana, o Los Angeles Chargers enfrentou o Detroit Lions, no Hall of Fame Game, e venceu por 34 a 7.
Datas, horários e onde assistir aos jogos da pré-temporada da NFL
Quinta-feira (7)
- Baltimore Ravens x Indianapolis Colts - 20h (NFL Game Pass)
- Philadelphia Eagles x Cincinnati Bengals - 20h30min (NFL Game Pass)
- Seattle Seahawks x Oakland Raiders - 23h (NFL Game Pass)
Sexta-feira (8)
- Carolina Panthers x Cleveland Browns - 20h (NFL Game Pass)
- Atlanta Falcons x Detroit Lions - 20h (NFL Game Pass)
- New England Patriots x Washington Commanders - 20h30min (NFL Game Pass)
Sábado (9)
- Buffalo Bills x New York Giants - 14h (NFL Game Pass)
- Minnesota Vikings x Houston Texans - 17h (NFL Game Pass)
- Jacksonville Jaguars x Pittsburgh Steelers - 20h (NFL Game Pass)
- Los Angeles Rams x Dallas Cowboys - 20h (NFL Game Pass)
- Tampa Bay Buccaneers x Tennessee Titans - 20h30min (NFL Game Pass)
- Green Bay Packers x New York Jets - 21h (NFL Game Pass)
- Arizona Cardinals x Kansas City Chiefs - 21h (NFL Game Pass)
- San Francisco 49ers x Denver Broncos - 21h30min (NFL Game Pass)
Domingo (10)
- Chicago Bears x Miami Dolphins - 14h (NFL Game Pass)
- Los Angeles Chargers x New Orleans Saints - 17h05min (NFL Game Pass)