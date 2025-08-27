Por que o sonho americano da Cadillac não incluiu um piloto dos Estados Unidos na F-1

A Cadillac, mais nova equipe da Fórmula 1, começou sua jornada para expandir o grid da categoria com um plano de se tornar uma genuína equipe americana, incluindo um piloto representando as cores vermelho, branco e azul. No entanto, o time dos Estados Unidos anunciou na terça-feira um finlandês e um mexicano (Valtteri Bottas e Sergio Pérez) para sua primeira temporada na F-1, em 2026.

O plano inicial da Cadillac era um projeto ambicioso do ex-piloto Michael Andretti, iniciado em 2021. A ideia era colocar o americano Colton Herta, piloto da Indy, em um dos assentos do time: um piloto americano numa equipe americana, pilotando um carro americano, abastecido por um motor americano. Mas a empresa do ex-piloto, a Andretti Global, foi adquirida pelo empresário Dan Towriss, da TWG Global, que assumiu a liderança do projeto.

Towriss afirmou durante o GP de Miami, em maio, que ainda existe o desejo de ter um piloto americano em um dos assentos, mas somente quando houver um pronto. Herta não tem a Superlicença necessária para competir na F-1 e uma nova equipe que está aprendendo a pilotar um carro novo precisa de pilotos experientes e estáveis, disse o empresário.

Poucos acreditam que a Cadillac será competitiva desde o início, então era necessário contar com pilotos dispostos a deixar o ego de lado para construir um programa. Bottas e Pérez estão fora do grid deste ano e ambos afirmaram que estavam dispostos a sacrificar vitórias e até mesmo pontos para fazer parte de um projeto tão monumental quanto o que a Cadillac está tentando fazer ao expandir o grid da F-1.

"Quanto mais eu conversava com a equipe da Cadillac, mais ficava claro que era isso que me empolgava", disse Pérez. "Não é voltar ao grid com uma equipe regular para lutar por vitórias e pódios, é um projeto em si."

Nos últimos meses, Bottas não foi nada sutil sobre suas chances de voltar ao grid. O atual reserva da Mercedes até fez um vídeo nas redes sociais há dois meses com a legenda "Gostamos deste lugar?" e mostrou um tour pela Cadillac. Pouco antes do anúncio na terça-feira, ele postou uma imagem sua de smoking, em uma prancha de surfe, agitando uma bandeira americana e carregando uma lata verde.

"Não precisamos provar nada para ninguém, então podemos colocar a equipe em primeiro lugar", disse Bottas. "É para isso que estamos aqui e essa é provavelmente uma das principais razões pelas quais fomos os escolhidos. Somos competidores, vamos pilotar o mais rápido que pudermos. Queremos ter o melhor desempenho possível. Mas temos prioridades muito claras neste projeto."

O SONHO AMERICANO

A Cadillac espera ter um piloto dos Estados Unidos em sua equipe, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer. Herta vem tentando ganhar pontos suficientes na Indy para garantir a Superlicença, mas quatro temporadas se passaram desde que isso começou e ele ainda não conseguiu. Agora, há especulações de que Towriss pode transferi-lo para a F-2, uma ideia que Herta e Towriss se recusaram a comentar.

"Nossa, para ser sincero, não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso", disse Herta em entrevista à agência Associated Press. Herta, que completará 26 anos no início do próximo ano, começou a temporada da Indy dizendo que nem tinha certeza se queria ir para a F1, porque amava muito sua equipe da Indy.

De qualquer forma, o chefe da Cadillac, Graeme Lowdon, disse que a equipe planeja colocar carros nas categorias de base da F-1, assim como um programa para jovens pilotos. Towriss já apoia Sebastian e Oliver Wheldon, os filhos do falecido piloto da Andretti, Dan Wheldon.