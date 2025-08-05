Por que o Corinthians quer mudar o árbitro do VAR para o jogo contra o Palmeiras? Entenda

O Corinthians prepara um ofício que será enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no qual solicita a troca do árbitro responsável pelo VAR na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. O clube aponta um episódio envolvendo Caio Max Augusto Vieira no ano passado.

Em julho de 2024, o Corinthians já havia notificado a CBF, solicitando uma investigação contra o juiz. A notificação aconteceu um dia depois da atuação dele, também no VAR, em uma vitória corintiana sobre o Vitória, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

O pedido, na época, foi motivado após acusações de Max Augusto ter feito comentários contra o Corinthians em seu canal na Twitch, plataforma de streaming atribuído ao árbitro e no qual ele transmitia partidas do jogo EA FC, o antigo FIFA.

O perfil juizfifaplayer, que foi vinculado ao profissional, fez um comentário em uma transmissão após ser questionado se já havia prejudicado o Corinthians. "Claro", afirmou o perfil, complementando que o "timão tem que se f...". A página na Twitch foi deletada. Em resposta aos seus seguidores, Max Augusto Vieira negou que o perfil fosse seu.

O Corinthians então solicitou que o juiz não fosse mais escalado para partidas do clube. A repercussão entre torcedores começou após a divulgação dos áudios do VAR na partida contra o Vitória. Torcedores corintianos reuniram lances polêmicos com Caio Max Augusto no apito em jogos do clube.

Na partida contra o Vitória, Caio Max Augusto Vieira sugeriu a expulsão do atacante Yuri Alberto após uma falta em um jogador rival, dizendo que o atleta usou "força excessiva" no lance. O juiz de campo Gustavo Ervino Bauermann, no entanto, discordou da recomendação e aplicou somente o cartão amarelo.