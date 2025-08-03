Polônia bate a Itália e conquista a Liga das Nações de vôlei masculino pela segunda vez

Poloneses comemoram segundo título da Liga. Volleyball World / Divulgação

A Polônia conquistou o título da Liga das Nações de vôlei masculino neste domingo (3) ao derrotar a Itália por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/19 e 25/14, em Ningbo, na China. A seleção polonesa repete o feito de 2023.

O time polonês, que encerrou a fase classificatória com a quinta melhor campanha, após oito vitórias e quatro derrotas, fez uma fase final impecável, vencendo seus três jogos por 3 a 0: Japão, nas quartas de final. Brasil, na semifinal; e a decisão deste domingo diante dos atuais campeões mundiais.

Mesmo sem contar com o ponteiro Tomasz Fornal, que torceu o tornozelo esquerdo na semifinal, a equipe dirigida pelo ex-levantador sérvio Nikola Grbić não tomou conhecimento da equipe italiana.

Em toda a partida foram 37 pontos de ataque contra 27, 10 bloqueios contra seis e 18 erros contra 25 dos italianos, que só levaram vantagem no saque, com quatro aces contra três.

A superioridade foi tamanha que a Itália cometeu um erro bizarro no começo do segundo set, quando errou o posicionamento dos jogadores em quadra e prosseguiu dessa forma até a metade da parcial.

O cubano naturalizado polonês Wilfredo León terminou com 16 acertos e foi o maior pontuador da partida. Substituto de Fornal, Kamil Semeniuk marcou 14 vezes.

Na Itália, que pela primeira vez subiu no pódio da Liga das Nações, o ponta Daniele Lavia, com 15, foi o jogador que mais pontuou.