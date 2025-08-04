Pinheiros conquista o 10º título consecutivo do Troféu Brasil de Atletismo

Principal potência olímpica do País, o Pinheiros conquistou neste domingo (3), seu 10º título consecutivo do Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.
A equipe paulista ficou na primeira colocação geral, com 561,5 pontos. Em segundo, o Praia Clube (MG) com 449 pontos e em terceiro a Orcampi, de Campinas (SP), com 154 pontos.
O top 5 ainda teve o Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso), do Distrito Federal, que somou 96, e o Sesi-SP, que totalizou 88 pontos.
A Sogipa, com 19, finalizou em 20º lugar.
No quadro de medalhas, o Pinheiros conquistou 44 medalhas: 17 de ouro, 17 de prata, e 10 de bronze.
Resultados do domingo:
Marcha Atlética 35 km feminino
- Ouro: Viviane Lyra (Praia Clube-MG) - 2h46min36seg2 (recorde sul-americano)
- Prata: Gabriela Muniz (Caso-DF) - 2h56min06seg5
- Bronze: Mayara Vicentainer (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) - 3h08min42seg0
Marcha Atlética 35km masculino
- Ouro: Max Batista (Caso-DF) - 2h31min57seg3 (recorde brasileiro)
- Prata: Matheus Correa (Associação Atletismo de Blumenau-SC) - 2h34min01seg1
- Bronze: Klaubert França (Caso-DF) - 2h47min01seg0
Salto triplo feminino
- Ouro: Gabriele dos Santos (Pinheiros-SP) - 14m31cm
- Prata: Regiclecia Cândido (Pinheiros-SP) - 13m94cm
- Bronze: Milena Lopes (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 13m46cm
Lançamento do dardo feminino
- Ouro: Daniella Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - 59m79cm
- Prata: Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) -
- Bronze: Laila Ferrer (Instituto Foz-PR) - 56m80cm
Salto com vara masculino
- Ouro: Thiago Braz (Associação Atletismo de Blumenau-SC) - 5m26cm
- Prata: Lucas Pedro (Pinheiros-SP) - 5m16cm
- Bronze: Nycolas nascimento (Pinheiros-SP) - 5m01cm
400m com barreiras feminino
- Ouro: Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) - 55seg42
- Prata: Rita de Cássia Ferreira (Pinheiros-SP) - 56seg51
- Bronze: Amanda Miranda da Silva (Geração Atletismo Cianorte-PR) - 56seg96
400m com barreiras masculino
- Ouro: Francisco dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 49seh13
- Prata: Vinícius Costa (Instituto Athlon-SP) - 51seg26
- Bronze: Anaílson Nascimento (Águias Guariba-SP) - 51seg63
Salto em altura masculino
- Ouro: Thiago Moura (Pinheiros-SP) - 2m15cm
- Prata: Fernando Carvalho Ferreira (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 2m10cm
- Prata: Neiviton Barbosa Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 2m10cm
Lançamento do martelo masculino
- Ouro: Alencar Pereira (Pinheiros-SP) - 74m78cm
- Prata: Allan Wolski (Pinheiros-SP) - 70m28cm
- Bronze: Luis Gustavo da Silva (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) - 64m43cm
- 9º lugar: Leanderson Cardoso (Sogipa-RS) - 55m88cm
- 12º lugar: Paulo Nickele (Sogipa-RS) - 53m01cm
200m rasos feminino
- Ouro: Lorraine Martins (Pinheiros-SP) - 23seg12
- Prata: Hakelly Maximiano da Silva (Aecd Atletismo Macaé-RJ) - 23seg30
- Bronze: Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 23seg3
200m rasos masculino
- Ouro: Lucas Vilar (Sesi-SP) - 20seg41
- Prata: Bernardo Oliveira (Orcampi-SP) - 20seg70
- Bronze: Darley Santos (Adepol-DF) - 20seg74
Arremesso do peso masculino
- Ouro: Willian Douado (Praia Clube-MG) - 21m41cm
- Prata: Welington Morais (Pinheiros-SP) - 20m73cm
- Bronze: Alessandro Soares (Praia Clube-MG) - 18m81cm
1.500m rasos masculino
- Ouro: Leonardo Santos de Jesus (Pinheiros-SP) - 3min40seg71
- Prata: André Sousa Sales (Pinheiros-SP) - 3min41seg76
- Bronze: Guilherme Kurtz (Praia Clube-MG) - 3min42seg35
- 16º lugar: Paulo Samuel de Siqueira (Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS) - 3min58seg93
- 20º lugar: Guilherme Moser (Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS) - 4min00seg76
- 22º lugar: Jardel Paim (Associação dos Corredores de Torres-RS) - 4min01seg48
Heptatlo
- Ouro: Tamara Alexandrino (Praia Clube-MG) - 5.797 ponots
- Prata: Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) - 5.769 pontos
- Bronze: Ana Luisa Ferraz (Fundação de Esportes de Campo Mourão-PR) - 5.657 pontos
- 10º lugar: Carolina Aguar (Instituto Gaúcho de Atletismo-PR) - 1.800 pontos
Revezamento 4x400m rasos feminino:
- Ouro: Pinheiros-SP (Rita de Cássia Ferreira; Pedro Henrique Rodrigues; Chayenne Pereira da Silva; Mayara ds Santos Leite) - 3min32seg07
- Prata: Praia Clube-MG (Letícia Nonato Lima; Jaqueline Weber; Sabrina Pena; Júlia Aparecida Ribeiro) - 3min38seg22
- Bronze: Orcampi-SP (Izabella Soldado; Tiffani Marinho; Luiza Ferraz; Marlene dos Santos) - 3min39seg55
Revezamento 4x400m rasos masculino:
- Ouro: Pinheiros-SP (Jadson Lima; Lucas Carvalho; Marcelo Alves Jr; Matheus Lima) - 3min04seg90
- Prata: Praia Clube-MG (João Henrique Cabral; Elias Oliveira dos Santos; Pedro de Oliveira; Tiago Lemes da Silva) - 3min06seg58
- Bronze: Orcampi-SP (Bernardo Oliveira; Francisco dos Reis Viana; Victor Elias dos Santos; Ericles Gomes) - 3min06seg87