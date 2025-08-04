Pinheiros conquista o 10º título consecutivo do Troféu Brasil de Atletismo

Delegação do Pinheiros festeja decacampeonato. Carol Coelho / Divulgação/EC Pinheiros

Principal potência olímpica do País, o Pinheiros conquistou neste domingo (3), seu 10º título consecutivo do Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A equipe paulista ficou na primeira colocação geral, com 561,5 pontos. Em segundo, o Praia Clube (MG) com 449 pontos e em terceiro a Orcampi, de Campinas (SP), com 154 pontos.

O top 5 ainda teve o Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso), do Distrito Federal, que somou 96, e o Sesi-SP, que totalizou 88 pontos.

A Sogipa, com 19, finalizou em 20º lugar.

No quadro de medalhas, o Pinheiros conquistou 44 medalhas: 17 de ouro, 17 de prata, e 10 de bronze.

Resultados do domingo:

Marcha Atlética 35 km feminino

Ouro: Viviane Lyra (Praia Clube-MG) - 2h46min36seg2 (recorde sul-americano)

Prata: Gabriela Muniz (Caso-DF) - 2h56min06seg5

Bronze: Mayara Vicentainer (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) - 3h08min42seg0

Marcha Atlética 35km masculino

Ouro: Max Batista (Caso-DF) - 2h31min57seg3 (recorde brasileiro)

Prata: Matheus Correa (Associação Atletismo de Blumenau-SC) - 2h34min01seg1

Bronze: Klaubert França (Caso-DF) - 2h47min01seg0

Max Batista comemora recordes. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Salto triplo feminino

Ouro: Gabriele dos Santos (Pinheiros-SP) - 14m31cm

Prata: Regiclecia Cândido (Pinheiros-SP) - 13m94cm

Bronze: Milena Lopes (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 13m46cm

Lançamento do dardo feminino

Ouro: Daniella Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - 59m79cm

Prata: Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) -

Bronze: Laila Ferrer (Instituto Foz-PR) - 56m80cm

Salto com vara masculino

Ouro: Thiago Braz (Associação Atletismo de Blumenau-SC) - 5m26cm

Prata: Lucas Pedro (Pinheiros-SP) - 5m16cm

Bronze: Nycolas nascimento (Pinheiros-SP) - 5m01cm

400m com barreiras feminino

Ouro: Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) - 55seg42

Prata: Rita de Cássia Ferreira (Pinheiros-SP) - 56seg51

Bronze: Amanda Miranda da Silva (Geração Atletismo Cianorte-PR) - 56seg96

400m com barreiras masculino

Ouro: Francisco dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 49seh13

Prata: Vinícius Costa (Instituto Athlon-SP) - 51seg26

Bronze: Anaílson Nascimento (Águias Guariba-SP) - 51seg63

Salto em altura masculino

Ouro: Thiago Moura (Pinheiros-SP) - 2m15cm

Prata: Fernando Carvalho Ferreira (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 2m10cm

Prata: Neiviton Barbosa Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 2m10cm

Lançamento do martelo masculino

Ouro: Alencar Pereira (Pinheiros-SP) - 74m78cm

Prata: Allan Wolski (Pinheiros-SP) - 70m28cm

Bronze: Luis Gustavo da Silva (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) - 64m43cm

9º lugar: Leanderson Cardoso (Sogipa-RS) - 55m88cm

12º lugar: Paulo Nickele (Sogipa-RS) - 53m01cm

200m rasos feminino

Ouro: Lorraine Martins (Pinheiros-SP) - 23seg12

Prata: Hakelly Maximiano da Silva (Aecd Atletismo Macaé-RJ) - 23seg30

Bronze: Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 23seg3

Lorraine vibra com vitória nos 200m. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

200m rasos masculino

Ouro: Lucas Vilar (Sesi-SP) - 20seg41

Prata: Bernardo Oliveira (Orcampi-SP) - 20seg70

Bronze: Darley Santos (Adepol-DF) - 20seg74

Arremesso do peso masculino

Ouro: Willian Douado (Praia Clube-MG) - 21m41cm

Prata: Welington Morais (Pinheiros-SP) - 20m73cm

Bronze: Alessandro Soares (Praia Clube-MG) - 18m81cm

1.500m rasos masculino

Ouro: Leonardo Santos de Jesus (Pinheiros-SP) - 3min40seg71

Prata: André Sousa Sales (Pinheiros-SP) - 3min41seg76

Bronze: Guilherme Kurtz (Praia Clube-MG) - 3min42seg35

16º lugar: Paulo Samuel de Siqueira (Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS) - 3min58seg93

20º lugar: Guilherme Moser (Associação Noroeste Runners-Ijuí Atletismo-RS) - 4min00seg76

22º lugar: Jardel Paim (Associação dos Corredores de Torres-RS) - 4min01seg48

Heptatlo

Ouro: Tamara Alexandrino (Praia Clube-MG) - 5.797 ponots

Prata: Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) - 5.769 pontos

Bronze: Ana Luisa Ferraz (Fundação de Esportes de Campo Mourão-PR) - 5.657 pontos

10º lugar: Carolina Aguar (Instituto Gaúcho de Atletismo-PR) - 1.800 pontos

Revezamento 4x400m rasos feminino:

Ouro: Pinheiros-SP (Rita de Cássia Ferreira; Pedro Henrique Rodrigues; Chayenne Pereira da Silva; Mayara ds Santos Leite) - 3min32seg07

Prata: Praia Clube-MG (Letícia Nonato Lima; Jaqueline Weber; Sabrina Pena; Júlia Aparecida Ribeiro) - 3min38seg22

Bronze: Orcampi-SP (Izabella Soldado; Tiffani Marinho; Luiza Ferraz; Marlene dos Santos) - 3min39seg55

Revezamento 4x400m rasos masculino: