Phelps e Lochte criticam desempenho dos EUA no Mundial de Natação

Kate Douglass é um dos destaques do time dos EUA. Manan VATSYAYANA / AFP

O lendário ex-nadador olímpico Michael Phelps e seu ex-companheiro de equipe Ryan Lochte criticaram nesta sexta-feira (1º) o desempenho dos Estados Unidos no Mundial em Singapura.

Lochte, vencedor de 12 medalhas olímpicas, incluindo seis de ouro, compartilhou uma imagem no Instagram que mostrava um funeral com uma lápide com a inscrição "Em memória amorosa da natação dos Estados Unidos" e as datas de 1980 a 2025.

"Eles elevaram o nível da meta, até que pararam de tentar alcançá-la", dizia a legenda, enquanto Lochte acrescentou o comentário: "Chame de funeral ou de um novo começo. Temos três anos."

Phelps, que tem um impressionante total de 23 ouros entre suas 28 medalhas olímpicas, compartilhou a publicação de Ryan Lochte.

Mas acrescentou: "Será que este é o sinal de alerta de que a natação dos EUA precisava? Vamos descobrir..."

A equipe dos Estados Unidos foi a Singapura com a intenção de usar o Mundial como trampolim para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028.

Mas o início foi lento depois que uma gastroenterite aguda se espalhou pela delegação durante a preparação, afetando a "esmagadora maioria" dos nadadores, de acordo com funcionários da equipe.

Faltando dois dias para o término da competição, a equipe estadunidense está empatada com a Austrália em medalhas de ouro, com cinco cada uma. No quadro geral, os EUA somam 20 medalhas, sete a mais que os australianos.

Após o ouro nos 200 metros peito nesta sexta-feira, Kate Douglass reconheceu que foi uma "semana difícil" para a equipe dos Estados Unidos.

— Fizemos um ótimo trabalho voltando e provando que estamos aqui para competir— disse ela.