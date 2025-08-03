Peruano surpreende brasileiros e fica com o título do street no Pro Tour STU na Suécia

Uma espécie de intruso na final do street da segunda etapa do Pro Tour STU, o peruano Ángelo Caro foi o vencedor da decisão realizada neste domingo (3), no Freden Skatepark, em Varberg, na Suécia.
Com 25 anos e dono da medalha de prata dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, Caro surpreendeu os outros cinco finalistas, todos brasileiros, e apontados como favoritos.
O peruano venceu com 89.73, deixando o paulista Ivan Monteiro em segundo, com 83.61. O gaúcho João Lucas Alves, o Xuxu, foi o terceiro com 81.39.
— Vim até aqui, um pouco longe do meu país, para buscar esse troféu. E ainda aproveitei esse momento ao lado dos amigos, num evento grandioso com uma organização fantástica, com muito amor envolvido. É por isso que deixamos tudo na pista. Muito obrigado às pessoas pela motivação e pelo apoio. Foi uma final incrível, um resultado incrível e uma vitória incrível. Estou feliz demais e só tenho a agradecer — disse o peruano, que na etapa de abertura em Porto Alegre terminou em terceiro lugar.
A quarta colocação também foi gaúcha. Carlos Ribeiro anotou 76.43 e ficou à frente dos paulistas Wallace Gabriel, quinto com 71.64, e Gabryel Aguilar, que foi o sexto com 63.28.