Peru vai disputar amistosos contra Rússia e Chile em novembro

A seleção peruana de futebol vai jogar contra Rússia e Chile em amistosos agendados para novembro, anunciou a Federação Peruana de Futebol (FPF) nesta sexta-feira (1º).

A última vez em que peruanos e russos se enfrentaram foi em 19 de abril de 1972, em um amistoso disputado em Kiev.

Antes desses amistosos na Rússia, o Peru terá pela frente o Uruguai em 4 de setembro e receberá o Paraguai em Lima cinco dias depois, na última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Este não é o momento de criar qualquer tipo de instabilidade nestes dois últimos jogos das Eliminatórias. Nesse sentido, [o técnico] Oscar Ibáñez tem toda a confiança para vencer essas duas partidas", disse Jean Ferrari, o novo diretor-geral de futebol da FPF.

"Hoje, precisamos nos concentrar exclusivamente em vencer o Uruguai", disse ele.

O Peru está em penúltimo lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com 12 pontos em 16 jogos. A seleção 'inca' busca a sétima colocação, ocupada pela Venezuela com 18 pontos, o que lhe dá acesso a uma repescagem intercontinental.