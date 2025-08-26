Pelotas inicia preparação para a Copa FGF na quarta-feira

O Esporte Clube Pelotas começa oficialmente a preparação para a Copa FGF – Professor Ruy Carlos Ostermann na próxima quarta-feira (27). O time apresentará o elenco para a Copinha na Boca do Lobo.
Anunciado no último domingo (24), Alessandro Telles retorna ao Lobo após passagem pelo Gauchão deste ano. Ele comandará um elenco que já conta com 15 jogadores confirmados.
Entre os nomes anunciados estão jogadores experientes e conhecidos da torcida, como o goleiro Rodrigo Mamá, 42 anos, eleito melhor da posição no Gauchão de 2024, o meia Jean Roberto e o zagueiro Douglas Zielke, campeão da Copinha pelo Pelotas em 2019.
O grupo combina experiência e juventude, com atletas como Vinícius Kiss, 37 anos, e o lateral-esquerdo Adryel, 21, que fez parte do elenco áureo-cerúleo que conquistou o acesso em 2024.
Confira os nomes já anunciados pelo Pelotas:
- Rodrigo Mamá, 42 anos – Goleiro
- Josias, 24 anos – Zagueiro
- Douglas Zielke, 27 anos – Zagueiro
- Wendell Pereira, 29 anos – Zagueiro
- Marlon Bica, 31 anos – Zagueiro e volante
- Adryel, 21 anos – Lateral esquerdo
- Vitor Oliveira, 27 anos – Lateral esquerdo e volante
- Nicolas Ferri, 24 anos – Lateral direito
- Lucas Hulk, 32 anos – Volante
- Vinicius Kiss, 37 anos – Meia
- Jean Roberto, 31 anos – Meia
- Otávio, 26 anos – Meia e atacante
- Cadinho, 24 anos – Atacante
- Victor Lima, 23 anos – Atacante
- Léo Ferraz, 23 anos – Atacante
Copa FGF
A Copinha será disputada de 17 de setembro a 14 de dezembro. Além do Pelotas, participam Gaúcho, São José, Aimoré, Juventude, Esportivo, Brasil-Pel e São Gabriel. O clássico Bra-Pel da primeira fase será realizado em 5 de novembro, no Bento Freitas.
Na primeira etapa, os clubes jogam em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais, enquanto os outros quatro disputam vaga em mata-mata. As fases decisivas serão em jogos de ida e volta.
Tabela do Pelotas na Copa FGF:
1ª rodada | 17/09 - Aimoré x Pelotas
2ª rodada | 24/09 - Pelotas x Internacional
3ª rodada | 01/10 - São José x Pelotas
4ª rodada | Folga
5ª rodada | 15/10 - Pelotas x Esportivo
6ª rodada | 22/10 - Gaúcho x Pelotas
7ª rodada | 29/10 - Pelotas x Juventude
8ª rodada | 05/11 - Brasil-Pel x Pelotas
9ª rodada | 12/11 - Pelotas x São Gabriel