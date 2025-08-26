Pelotas inicia preparação para a Copa FGF na quarta-feira

Clube já anunciou 15 jogadores para disputa da competição. Lucas Canez / E.C. Pelotas

O Esporte Clube Pelotas começa oficialmente a preparação para a Copa FGF – Professor Ruy Carlos Ostermann na próxima quarta-feira (27). O time apresentará o elenco para a Copinha na Boca do Lobo.

Anunciado no último domingo (24), Alessandro Telles retorna ao Lobo após passagem pelo Gauchão deste ano. Ele comandará um elenco que já conta com 15 jogadores confirmados.

Entre os nomes anunciados estão jogadores experientes e conhecidos da torcida, como o goleiro Rodrigo Mamá, 42 anos, eleito melhor da posição no Gauchão de 2024, o meia Jean Roberto e o zagueiro Douglas Zielke, campeão da Copinha pelo Pelotas em 2019.

O grupo combina experiência e juventude, com atletas como Vinícius Kiss, 37 anos, e o lateral-esquerdo Adryel, 21, que fez parte do elenco áureo-cerúleo que conquistou o acesso em 2024.

Confira os nomes já anunciados pelo Pelotas:

Rodrigo Mamá, 42 anos – Goleiro

Josias, 24 anos – Zagueiro

Douglas Zielke, 27 anos – Zagueiro

Wendell Pereira, 29 anos – Zagueiro

Marlon Bica, 31 anos – Zagueiro e volante

Adryel, 21 anos – Lateral esquerdo

Vitor Oliveira, 27 anos – Lateral esquerdo e volante

Nicolas Ferri, 24 anos – Lateral direito

Lucas Hulk, 32 anos – Volante

Vinicius Kiss, 37 anos – Meia

Jean Roberto, 31 anos – Meia

Otávio, 26 anos – Meia e atacante

Cadinho, 24 anos – Atacante

Victor Lima, 23 anos – Atacante

Léo Ferraz, 23 anos – Atacante

Copa FGF

A Copinha será disputada de 17 de setembro a 14 de dezembro. Além do Pelotas, participam Gaúcho, São José, Aimoré, Juventude, Esportivo, Brasil-Pel e São Gabriel. O clássico Bra-Pel da primeira fase será realizado em 5 de novembro, no Bento Freitas.

Na primeira etapa, os clubes jogam em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais, enquanto os outros quatro disputam vaga em mata-mata. As fases decisivas serão em jogos de ida e volta.

Tabela do Pelotas na Copa FGF:

1ª rodada | 17/09 - Aimoré x Pelotas

2ª rodada | 24/09 - Pelotas x Internacional

3ª rodada | 01/10 - São José x Pelotas

4ª rodada | Folga

5ª rodada | 15/10 - Pelotas x Esportivo

6ª rodada | 22/10 - Gaúcho x Pelotas

7ª rodada | 29/10 - Pelotas x Juventude

8ª rodada | 05/11 - Brasil-Pel x Pelotas