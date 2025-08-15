Pela segunda vez, Real Madrid é eleita marca de futebol mais valiosa do mundo; veja os 10 primeiros da lista

Merengues tiveram um aumento de 14% em relação a 2024. OSCAR DEL POZO / AFP

Conforme a Brand Finance, pelo segundo ano seguido o Real Madrid é a marca de futebol mais valiosa do planeta, avaliada em 1,9 bilhão de euros. O estudo intitulado Football 50-2025, publicado pela empresa de consultoria, aponta um aumento de 14% em relação ao ano passado, gerando um novo recorde.

É a quarta vez seguida que o gigante espanhol tem a marca mais forte do futebol mundial, algo analisado de outra forma pela Brande Finance do que o valor da marca. Os merengues também têm o maior valor no quesito empresa, de acordo com o relatório da consultoria, que trata das 50 principais marcas de clubes de futebol do mundo.

O Barcelona, maior rival do Real, aparece na segunda posição, com uma fortuna de 1,7 bilhão de euros (R$ 10,7 bilhões). É a primeira vez desde 2011 que clubes dois clubes da Espanha ocupam as primeiras posições do ranking. O clube catalão conquistou em 2024/25 a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e La Liga.

Entre as principais ligas, a Premier League ficou em primeiro, com a quantia somada de 8,2 bilhões de euros (R$ 51,7 milhões).

Brasileiro no top 50

Apenas um clube brasileiro aparece entre os 50 primeiros da lista. Trata-se do Flamengo, que ocupa a 44ª posição no ranking. A Inglaterra conta com 18 marcas no top 50.

As marcas de clube mais valiosas em 2025: