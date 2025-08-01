Pedro Carvalho garante melhor nota das eliminatórias do skate park do Pro Tour STU na Suécia

Pedro Carvalho avançou com tranquilidade para as semifinais. Julio Detefon / Divulgação / STU

As eliminatórias da disputa masculina do skate park da segunda etapa do Pro Tour STU, a nova liga mundial de skate inserida no calendário este ano, em Varberg, na Suécia, precisaram da paciência dos atletas. A chuva, que apareceu logo após a terceira bateria, provocou uma paralisação de duas horas até o reinício da competição e a disputas das três séries restantes.

— A gente já aquecia e, de repente, tomamos aquele banho de água gelada com a paralisação por conta da chuva. É ruim, porque já estávamos ali quentes e motivados. Todo mundo fugiu dali e, quando vimos, estávamos no ginásio ao lado num futebol sinistro. Todos jogando, até o Mazzara, nosso amigo italiano, chegar e avisar que a competição já seria retomada. Já colocamos os tênis e viemos correndo. Mesmo com a chuva, continuamos nos divertindo — contou Pedro Carvalho, que foi à pista e cravou 86,33 na segunda volta da quarta bateria e acabou com o primeiro lugar geral.

O japonês Issei Sakurai conseguiu a segunda melhor nota desta sexta-feira (1º), no Freden Skatepark. Ele obteve 86,08 em sua primeira volta na quinta eliminatória e passou às semifinais.

Um dos favoritos ao título, o brasileiro Augusto Akio terminou com a terceira melhor nota. O medalhista de bronze em Paris-2024 e campeão mundial da última temporada, encerrou a última bateria com 85,85.

Os skatistas foram agrupados em seis baterias e apenas os vencedores de cada série se garantiram nas semifinais. Os segundo e terceiro colocados disputarão uma repescagem, no sábado (2) para apontar os outros seis semifinalistas.

Confira os resultados de cada bateria

Bateria 1

1º – Phoenix Sinnerton (AUS) – 83,74

2º – Gavin Bottger (EUA) – 82,06

3º – Gui Khury (BRA) – 81,94

4º – Ivan Federico (ITA) – 80,05

Bateria 2

1º – Oskar Rozemberg (SUE) – 83,94

2º – Luigi Cini (BRA) – 83,92

3º – Thomas Augusto (POR) – 83,04

4º – Viktor Solmunde (DIN) – 21.67

Bateria 3

1º – Pedro Barros (BRA) – 85,30

2º – Steven Piñeiro (PUE) – 83,44

3º – Chris Russell (EUA) – 74,33

4º – Pedro Quintas (BRA – 45,70

Bateria 4

1º – Pedro Carvalho (BRA) – 86,33

2º – Kalani Konig (BRA) – 85,05

3º – Danny Leon (ESP) – 82,05

4º – Oliver Holm (DIN) – 76,12

Bateria 5

1º – Issei Sakurai (JAP) – 86,08

2º – Hampus Winberg (SUE) – 85,07

3º – Tate Carew (EUA) – 84,43

4º – Luiz Francisco (BRA) – machucou-se no treino

Bateria 6

1º – Augusto Akio (BRA) – 85,85

2º – Alessandro Mazzara (ITA) – 82,50

3º – Mateus Guerreiro (BRA) – 67,35

4º – Raphael Ueda (EUA) – 64,45

*Os vencedores de cada bateria se classificaram automaticamente para as semifinais.