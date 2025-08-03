Pedro Barros conquista título no skate park com voo na grade de proteção no Pro Tour STU da Suécia

Pedro Barros teve grande desempenho na final. Julio Detefon / Divulgação/STU

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, e quarto colocado em Paris-2024, Pedro Barros conquistou o título na modalidade skate park da etapa de Varberg do Pro Tour STU, na Suécia, neste domingo.

O catarinense de 30 anos empolgou o público que esperou mais de uma hora por conta de uma chuva forte na cidade de apenas 36 mil habitantes, distante 490 km da capital Estocolmo. Foi a primeira edição de um STU no exterior.

— Tivemos uma energia incrível não só na final, mas em todos esses dias aqui em Varberg, lugar incrível. Não foi fácil por conta da chuva, mas conseguimos fazer o nosso melhor, com coração, corpo e mente— disse o brasileiro.

Na volta que garantiu o título, Barros atingiu altura impressionante na parede mais alta, voou na grade e retornou à pista, conquistando nota 92,92.

— Esse voo na grade foi a primeira manobra que fiz nessa pista quando cheguei e queria poder colocá-la na minha linha. Deu certo. Esse é o STU, agora um evento global— completou Barros.

O segundo lugar foi do skatista local Hampus Winberg, de 19 anos, com uma última volta de 92,90, dois centésimos atrás do brasileiro. O japonês Issei Sakurai, melhor desempenho da semifinal, terminou em terceiro (92,56). O brasileiro Gui Khury ficou em 4º lugar com 92,07.