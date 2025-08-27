Esportes

Futebol internacional
Notícia

Passo a passo: entenda o novo regulamento da Champions League

Principal competição de clubes da Europa terá uma fase de liga com 36 equipes, na qual oito se classificam de forma direta para as oitavas de final. Depois ocorre um mata-mata para definir outros oito times classificados

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS