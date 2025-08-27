Passo a passo: entenda o novo regulamento da Champions League

Taça da Champions League. VALERY HACHE / AFP

A Champions League está de cara nova desde a temporada 2024/2025. A jornada em busca do principal título de clubes do futebol europeu começa no dia 16 de setembro. Diferentemente dos últimos anos, nos quais havia uma fase de grupos com 32 equipes para definir os classificados para as oitavas de final, agora há uma fase de liga com 36.

A quantidade de times não é a única mudança da nova Champions League. Entenda o novo funcionamento do torneio em três passos:

1º - O objetivo principal das mudanças na competição foi combater a ideia de uma Superliga Europeia, que estava sendo discutida por alguns clubes. Por conta disso, a Champions League aumentou o número de participantes e criou a fase de liga, que proporcionará mais partidas entre grandes equipes.

2º - Sem a fase de grupos tradicional, o sorteio para definir os confrontos também mudou. Na fase de liga, cada equipe fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora. O sorteio serviu para definir esses confrontos e os mandos de campo.

No evento realizado em Mônaco, no final de agosto, as equipes foram divididas em quatro potes, de acordo com o coeficiente da Uefa. Os primeiros clubes que conheceram a tabela foram os do pote 1, com ordem definida pelo sorteio de bolinhas no pote. Um software ficou responsável por definir os adversários, sendo dois de cada pote, e os locais dos jogos. Veja o exemplo dos confrontos do atual campeão Real Madrid:

Pote 1: Borussia Dortmund (C) e Liverpool (F)

Pote 2: Milan (C) e Atalanta (F)

Pote 3: RB Salzburg (C) e Lille (F)

Pote 4: Stuttgart (C) e Brest (F).

Há apenas duas limitações de confrontos na fase de liga: clubes do mesmo país não podem se enfrentar e é permitido apenas dois confrontos contra equipes da mesma liga.

3º - A definição dos classificados para as oitavas de final se dará após a disputa das oito partidas na fase de liga. Os oito melhores colocados na tabela avançam de forma direta à próxima fase. Do 9º ao 24º haverá um mata-mata para definir os outros oito times das oitavas de final.

Depois da fase de liga, a Champions League segue da mesma maneira que já conhecemos. Oitavas, quartas e semifinal com confrontos de ida e volta, e a final em jogo único. A decisão desta edição será realizada em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio de 2025.

Ouça o "Deu Liga", podcast de futebol internacional do Grupo RBS, sobre a nova Champions League: