Dupla brasileira é bronze no squash no Pan Júnior

Squash brasileiro garantiu segunda medalha na competição. Grazie Batista / COB/Divulgação

O squash brasileiro garantiu, nesta quinta-feira (14), sua segunda medalha nos Jogos Pan-americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai. Após a prata de Laura Silva, no individual feminino, foi a vez de Murilo Penteado e João Carlos Silva garantirem um lugar no pódio, com a medalha de bronze nas duplas masculinas.

Murilo e João Carlos estrearam vencendo Alex Stewart e Darien Benn, de Barbados, nas quartas de final, por 2 games a 1 (11/7, 7/11 e 11/9).

Nesta quinta, na semifinal, eles perderam para os argentinos Francisco Alfonso e Santiago Portables, em 2 games a 1 (6/11, 11/9, 7/11), em 28 minutos de partida.