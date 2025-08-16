Pan Júnior: brasileiros são bronze nas duplas masculinas do tênis 

Vicotr Winheski é um dos duplistas brasileiros. Ramon Monroy / Panam Sports via Xpress Medi

Os tenistas brasileiros Victor Winheski e Gustavo Albieri conquistaram medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta sexta-feira (15), em Assunção, no Paraguai, eles venceram os mexicanos Luis Flores e Mauricio Schtulmann por 2 a 0, parciais 7/6 (8-6) 6/3, em 1h30min de partida e garantiram um lugar no pódio.

O Brasil ainda pode ganhar mais uma medalha no tênis. No sábado (16), João Pedro Bonini vai disputar o ouro, contra o argentino Dante Pagani.