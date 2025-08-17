Pan Júnior: Brasileiro João Pedro Bonini é ouro no tênis

O paranaense João Pedro Bonini, de 18 anos, conquistou a primeira medalha de ouro do tênis brasileiro na história dos Jogos Pan-Americanos Júnior.
Neste sábado (16), em Assunção, no Paraguai, ele venceu de virada o argentino Dante Pagani, por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, após 2h11min de jogo.
Além do título inédito, Bonini garantiu vaga na chave principal dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e somou importantes pontos para o ranking mundial juvenil da ITF, já que a competição equivale a um torneio da categoria J300.
— Estou muito feliz com essa conquista, foi muita emoção, a torcida da equipe e da comissão técnica, foi incrível. Era um objetivo que eu tinha desde o início do torneio, conquistar o título e garantir a vaga para o Pan de 2027. Meu sonho maior é poder disputar as Olimpíadas e esse é um passo importante para isso. Tenho mais dois anos para trabalhar e chegar melhor preparado para jogar em alto nível no Pan de 2027. Agora é aproveitar o momento e curtir — disse o atual número 29 do ranking mundial da categoria.
Além do ouro de Bonini, o tênis brasileiro deixa o Paraguai com mais uma medalha: o bronze conquistado por Gustavo Albieri e Victor Winheski nas duplas masculinas.