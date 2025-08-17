Pan Júnior: Brasileiro João Pedro Bonini é ouro no tênis

— Estou muito feliz com essa conquista, foi muita emoção, a torcida da equipe e da comissão técnica, foi incrível. Era um objetivo que eu tinha desde o início do torneio, conquistar o título e garantir a vaga para o Pan de 2027. Meu sonho maior é poder disputar as Olimpíadas e esse é um passo importante para isso. Tenho mais dois anos para trabalhar e chegar melhor preparado para jogar em alto nível no Pan de 2027. Agora é aproveitar o momento e curtir — disse o atual número 29 do ranking mundial da categoria.