Pan Júnior: Brasil vence a República Dominicana na estreia do vôlei masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Neste domingo (17), em Assunção, no Paraguai, o time dirigido por Nery Tambeiro venceu a República Dominicana por 3 a 0 (25/20, 25/17, 25/23), em 1h12min de jogo.
Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo B com cinco pontos. Na outra partida da chave, a Argentina venceu Cuba por 3 a 2 (25/21, 26/24, 21/25, 23/25 e 16/14).
Na segunda-feira (18), às 17h30min, a seleção voltará à quadra para enfrentar a Argentina.
Destaques
Contra os dominicanos, o saque brasileiro foi responsável por oito pontos e o bloqueio contribuiu com outros sete. As duas equipes cometeram 17 erros, cada uma.
O oposto Samuel marcou 17 vezes (11 no ataque, quatro no saque e duas no bloqueio) e foi o principal pontuador da partida.
Já o central Witallo contribuiu com 12 pontos e o ponteiro Maicon fez outros dez.
Na equipe dominicana, Adrián Figueroa e Ronny Molina deixaram a quadra com 10 pontos, cada.