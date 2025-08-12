Brasil vence a Argentina e termina invicto a primeira fase do handebol feminino do Pan Júnior

A seleção brasileira feminina de handebol encerrou na liderança do Grupo A dos Jogos Pan-Americano Júnior. Nesta terça-feira(10), na Arena SND, em Assunção, no Paraguai, o Brasil derrotou a Argentina, por 21 a 18, e conquistou sua terceira vitória no torneio.
Com o resultado, o time brasileiro se classificou para as semifinais e aguarda a definição de seu adversário.
O confronto com as argentinas foi um clássico repleto de lances mais ríspidos, mas sempre com o Brasil em vantagem.
No final, a armadora esquerda Raquel terminou com nove goles e foi o grande nome da partida. Já a armadora direita Samanta e a central Lorenna marcaram três vezes, cada.
A equipe argentina teve como destaque as atuações de Mora Carballo, autora de cinco gols, e Miranda Kruk e Helena Molina, que marcaram quatro, cada uma.
No outro jogo da chave, o México superou Cuba por 34 a 27, mas não conseguiu ultrapassar a Argentina, que ficou com a outra vaga nas semifinais.