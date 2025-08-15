Pan Júnior: Brasil garante uma prata e um bronze no taekwondo

O Brasil subiu no pódio do taekwondo, nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai, em duas oportunidades nesta sexta (15). Matheus Gilliard foi prata na categoria até 58 kg masculina e Ana Carolina Macedo foi bronze nos 57 kg feminino.
Bronze na Universíade, Matheus Gilliard estreou vencendo o paraguaio Alejandro Añazco por 2 rounds a 0 (11/4 e 8/4) e se classificou para as semifinais, onde fez 2 a 1 (12/7, 5/13 e 10/3) sobre o mexicano Carlos Cortés, garantindo lugar no pódio e vaga na final.
A disputa pelo ouro foi contra o argentino Igancio Espínola, que levou a melhor por 2 a 1 (5/4, 8/9 e 14/4).
Bronze para Ana Carolina Macedo
Já Ana Carolina Macedo começou com vitória por 2 rounds a 0 (8/0, 13/1, 1/1) sobre a porto-riquenha Andrea Delgado. Na semifinal, ela perdeu para a estadunidense Montana Miller por 2 a 0 (11/6 e 11/9) e ficou com o bronze, já que a categoria 57 kg teve número reduzido de atletas.
Disputas de bronze
Guilherme Morais era uma das apostas brasileiras. Na categoria até 68 kg, ele venceu o mexicano Leonardo Gómez por 2 a 0 e foi para a semifinal, quando caiu para o chileno Cristian Olivero, também por 2 a 0.
Na disputa do bronze, Morais foi derrotado pelo uruguaio Matías López por 2 a 1 (4/7, 6/3 e 5/5).
Já Camilly Gosch foi derrotada pela uruguaia Maria Grippoli, na estreia, por 2 a 1 (0/2, 10/4 e 2/0) e foi para a repescagem, onde perdeu para a estadunidense Maya Mata por 3/2 e 6/1, e acabou em quinto lugar.