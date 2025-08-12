Pan Júnior: Brasil conquista dois bronzes no tiro esportivo

Ana Beatriz Silva (E) e Caio Silas Almeida (D), os medalhistas na Pistola de Ar. CBTE / Divulgação

O Brasil conquistou mais duas medalhas de bronze no tiro esportivo dos Jogos Pan-Americanos Júnior, no Paraguai.

Nesta terça-feira (12), os pódios vieram com as equipes mistas de Pistola de Ar e Fossa Olímpica.

A primeira conquista foi emocionante. Caio Silas de Almeida e Ana Beatriz Silva, que haviam terminado em quarto lugar na fase eliminatória da Pistola de Ar, encararam os mexicanos Mia Rosales e Pedro Quintero e ficaram com a medalha no último tiro, vencendo os adversários por 17 a 15, após um empate emocionante em 15 a 15.

Caio já havia levado a prata na Pistola de Ar 10 metros.

Hussein Daruich e Ellen Mendes voltam ao pódio

Ellen Mendes (E) e Hussein Daruich (D) deixam Assunção com duas medalhas, cada. CBTE / Divulgação

A disputa da Fossa Olímpica, também chamada de Trap, teve Hussein Daruich e Ellen Mendes, que nas provas individuais haviam sido ouro e bronze, respectivamente.

Nas eliminatórias, eles terminaram em terceiro e na disputa do bronze enfrentaram os guatemaltecos Gianmarco Brol Lima e Sofia Poveda,

Com um placar de 40 a 30, eles garantiram o pódio, que foi o quinto da modalidade em Assunção, sendo um ouro, uma prata e três bronzes.

Equipe fica fora da disputa por medalhas no rifle