Palmeiras x Corinthians pela Copa do Brasil; siga ao vivo

Palmeiras x Corinthians: tudo sobre o jogo pela Copa do Brasil. Arte GZH

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30min, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.

O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0 na quarta-feira (30), em Itaquera, e largou na frente no confronto. Memphis Depay marcou de cabeça e garantiu a vantagem para os corintianos.

O empate garante a classificação ao Corinthians. Caso o Palmeiras devolva o placar, a vaga será decidida nas penalidades.

Onde assistir a Palmeiras x Corinthians

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (para alguns Estados), pelo SporTV, pelo Premiere e pela Prime Video.

Acompanhe Palmeiras x Corinthians