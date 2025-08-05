Palmeiras x Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30min, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
Escalações para Palmeiras x Corinthians
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Facundo Torres, Sosa, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo; Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Arbitragem para Palmeiras x Corinthians
Anderson Daronco (RS) auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir à Palmeiras x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (para alguns Estados), pelo SporTV, pelo Premiere e pela Prime Video.