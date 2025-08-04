Palmeiras treina sem Murilo e Bruno Fuchs e Flaco vê dérbi como jogo 'mais importante do ano'

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, e todas as atenções agora estão voltadas para a Copa do Brasil. De olho no jogo do meio de semana contra o Corinthians, que define uma vaga para as quartas de final da competição, o técnico Abel Ferreira não conseguiu contar com os zagueiros Bruno Fuchs e Murilo.

A dupla continua entregue ao departamento médico do clube e a presença na partida de quarta-feira é dúvida. Com edema na coxa esquerda, Bruno Fuchs cumpriu cronograma sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Em transição física, Murilo fez um trabalho à parte.

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Barradão realizaram atividades regenerativas no centro de excelência, enquanto os demais foram a campo para um treino tático posicional. Houve ainda um trabalho de finalizações e uma atividade em campo reduzido.

Responsável por decretar o empate de 2 a 2 diante do Vitória, o centroavante Flaco López comentou sobre a necessidade de o Palmeiras superar o rival por uma vantagem de dois gols para conquistar a vaga no tempo normal (no confronto de ida, o Corinthians ganhou o duelo por 1 a 0).

"Quarta-feira teremos um jogo muito importante, talvez o mais importante do ano. Estamos com muita vontade de jogar as quartas de final da Copa do Brasil, e, se Deus quiser, vai ser bom para a gente. Vamos conseguir virar o resultado e assegurar essa classificação aqui em casa para a alegria da nossa torcida", disse.