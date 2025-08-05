Palmeiras registra superávit de R$ 128 milhões no primeiro semestre de 2025; veja números

Impulsionado pela premiação do Mundial de Clubes e a negociação de atletas, o Palmeiras encerrou o primeiro semestre de 2025 com um superávit de R$ 128 milhões. Para o período, foi orçado um déficit de R$ 61,5 milhões. Somente no mês de junho, quando a equipe disputou até as oitavas de final da competição da Fifa, mais de R$ 152 milhões foram somados aos cofres alviverdes.

O Palmeiras encerrou o mês de junho com uma receita bruta de R$ 191,4 milhões e um superávit de R$ 58,9 milhões. O valor é impulsionado pelo resultado esportivo do Palmeiras nos Estados Unidos. No orçamento, estava prevista a entrada de apenas R$ 6,8 milhões em premiações até este momento. Este montante considerava somente a disputa do Campeonato Paulista, sem levar o Mundial de Clubes em conta.

Além de projetar resultados 'modestos' no orçamento, para não prejudicar a saúde financeira do clube em caso de tropeços, os valores das premiações do Mundial de Clubes foram divulgadas pela Fifa somente após a elaboração do planejamento orçamentário para esta temporada. Por isso, em junho, o clube não previa a entrada de nenhum momento relacionado ao desempenho esportivo.

Ao todo, nesses primeiros seis meses, o Palmeiras acumulou R$ 771 milhões nas mais variadas receitas. Nos próximos meses, a tendência é superar a casa do bilhão, já que as transferências de Estêvão (Chelsea) e Richard Ríos (Benfica) irão entrar nos cofres alviverdes. Além disso, a expectativa é superar os números registrados na última temporada, quando teve uma receita recorde de R$ 1,2 bilhão e superávit de R$ 198 milhões.

O planejamento do clube era arrecadar R$ 1,038 bilhão durante todo o ano fiscal de 2025. Além das premiações, as negociações de atletas - ainda sem considerar Ríos e Estêvão - superam a marca dos R$ 260 milhões em receita. Em 2024, as vendas haviam sido o 'carro-chefe' da gestão Leila Pereira, com um acumulado de R$ 440,4 milhões, que também deve ser superado.

"Gostaria muito de que os clubes brasileiros tivessem a receita que o Palmeiras tem. Gostaria muito que a maioria dos clubes brasileiros tivessem a quantidade de títulos que nós temos. Eu tenho certeza que isso é um motivo de muito orgulho do torcedor do Palmeiras", afirmou Leila Pereira, em fevereiro deste ano, após os resultados financeiros do Palmeiras na última temporada.

Neste ano, apenas em fevereiro, o clube obteve uma receita inferior ao que havia sido orçado. Nos demais meses, o montante esteve acima do esperado, com janeiro e junho liderando nas arrecadações (R$ 275 milhões e R$ 191 milhões, respectivamente). No entanto, à exceção destes, o clube registrou déficit nos demais meses.

Com as competições ainda a disputar nesta temporada, os valores ganhos com premiação podem aumentar. Nesta quarta-feira, o time de Abel Ferreira encara o Corinthians pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, precisando reverter a derrota de 1 a 0 sofrida na Neo Química Arena. Caso garanta a classificação, somará mais R$ 4.740.750 a seus cofres.

RESULTADOS FINANCEIROS DO PALMEIRAS MÊS A MÊS

Janeiro: superávit de R$ 196 milhões

Fevereiro: déficit de R$ 36,4 milhões

Março: déficit de R$ 49,6 milhões

Abril: déficit de R$ 28,1 milhões

Maio: déficit de R$ 12,2 milhões