Palmeiras conversa com Andreas Pereira e se mantém otimista por desfecho positivo

O que começou com um contato inicial sem muita pretensão pode ter um desfecho positivo para o Palmeiras. O clube paulista, embora ainda cauteloso, avançou nas conversas com Andreas Pereira, meio-campista do Fulham, que o deixou de fora do jogo deste domingo contra o Manchester United.

O atleta de 29 anos recusou o Palmeiras e decidiu ficar no Fulham em fevereiro deste ano após quase dois meses de conversa. Desta vez, o entendimento é de que a probabilidade de ele sair é maior e um acordo, mais fácil de ser feito.

O Palmeiras entende que Andreas está mais disposto a voltar para o Brasil e sabe que o Fulham exige um valor consideravelmente menor pelo atleta do que pediu no começo do ano, como informou primeiramente o portal Nosso Palestra. O clube definiu que, entre bônus e o valor fixo, pode pagar até 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) para repatriar o jogador, 10 milhões de euros a menos do que a equipe inglesa queria em janeiro.

Houve avanço nas conversas, mas sem proposta ainda do Palmeiras, que tem concorrentes. Fenerbahce, da Turquia, e Olympique de Marselha, da França, também monitoram o jogador.

O técnico Marco Silva deixou Andreas de fora da segunda partida do Fulham no ano, a derrota por 1 a 0 para o Manchester United, e manteve ele no banco na estreia contra o Brighton - empate por 1 a 1 fora de casa. "Não sei o que vai acontecer antes do fim da janela de transferências", limitou-se a dizer o treinador português neste domingo.

Essa falta de espaço para Andreas no Fulham é a principal razão para acelerar a negociação. O Palmeiras vê no atleta o substituto ideal para Richard Ríos, capaz de atuar como segundo volante e mais avançado, como um camisa 10, em algumas ocasiões.

O Palmeiras não quer que a negociação se arraste como da outra vez e se mantém cauteloso. A janela fecha no dia 2 de setembro.

O meio-campista fez dois gols e deu três assistências em 37 jogos pelo Fulham na temporada passada - ainda não jogou pelo time desde que a edição 2025/2026 do Campeonato Inglês começou.

O jogador belga naturalizado brasileiro está há três temporadas no Fulham. No total, desde 2022, tem dez gols com a camisa do time inglês. Seu contrato é valido até junho de 2026. Portanto, em janeiro do ano que vem pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça.

O meio-campista é convocado com certa frequência para a seleção brasileira. Tanto Dorival Júnior como Carlo Ancelotti o chamaram nas últimas convocações.