Palmeiras aguarda decisão de joia da base para definir venda a clube europeu por R$ 44 milhões

O Palmeiras aguarda a decisão de Thalys, atacante de 20 anos que subiu ao profissional neste ano, para definir a saída do jogador. Ele tem duas propostas, de Almería, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia, e ainda não decidiu o seu destino.

Como o valor oferecido por ambos os clubes é o mesmo - cerca de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% dos direitos econômicos e do 30% pertencentes ao Palmeiras, o clube deixou a decisão para o atacante. No momento, o Almería está à frente e a tendência é que feche a operação.

Thalys subiu ao time principal no início deste ano. Fez dois gols em 13 partidas, ambos em jogos da primeira fase do Paulistão, contra Noroeste e Santos.

Sem tanto espaço no profissional, retornou em algumas ocasiões para reforçar o time sub-20, como fez na final do Campeonato Brasileiro da categoria nesta terça-feira. Ele perdeu um pênalti no tempo normal, mas converteu sua cobrança na disputa após o empate sem gols e ajudou o Palmeiras a ganhar do Red Bull Bragantino e levar a taça.

O alagoano natural de São Miguel dos Campos não defende o profissional desde o empate por 2 a 2 contra o Vitória, no dia 3 de agosto, quando foi titular. Como ele não deve ser mais aproveitado do que já tem sido, o Palmeiras entende ser positivo negociar o atleta neste momento.