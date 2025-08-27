Pafos, Kairat e Bodo: conheça os times estreantes na fase de liga da Champions League

Equipe do Pafos tem brasileiros no elenco. Pafos / Divulgação

A edição 2025/2026 da Champions League terá o time mais ao norte e o mais ao leste da história do torneio. Ao todo serão três estreantes: Pafos, Kairat e Bodo/Glimt, que se classificaram na qualificatória e estão entre as 36 equipes que disputarão a fase de liga da principal competição europeia.

O que torna ainda mais especial a história desses três clubes é que as vagas foram conquistadas em cima de adversários tradicionais e que já venceram a Champions League no passado. O sorteio da fase de liga ocorre nesta quinta-feira (28).

No Chipre se fala português

O Pafos FC é do Chipre, que tem como línguas oficiais o grego e o turco, mas o idioma mais falado no clube é o português. O clube cipriota eliminou o Estrela Vermelha, campeão da Champions League de 1991, com 3 a 2 no agregado, e o gol da classificação foi marcado pelo brasileiro Jajá.

O clube vem se destacando no futebol europeu nos últimos anos. O sucesso se deve a uma rede de scouts espalhada pelo mundo. O time tem atletas de 15 nacionalidades, mas o destaque é dos falantes do português.

Além dos brasileiros Jajá, Bruno Felipe, Pedrão, Anderson Silva, e mais recentemente David Luiz — com passagem pelo futebol europeu e Seleção Brasileira —, o Pafos tem jogadores importantes que vieram de Portugal, Cabo Verde e Moçambique.

O trabalho vem sendo bem feito, já que o clube foi fundado em 2014. Dez anos depois, a conquista do Campeonato do Chipre pela primeira vez. Na Champions League, o Pafos será o segundo time cipriota a disputar a fase principal da competição, atrás do Apoel.

O clube do leste

Kairat chega pela primeira vez na Champions League. Kairat / Divulgação

O Kairat entra pela primeira vez na Champions League e se torna a equipe mais ao leste da Europa a disputar a competição. Almaty, no Cazaquistão, fica a 5.300 quilômetros de distância da Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, onde será disputada a final da edição do torneio em 2026.

O tradicional clube fundado em 1954, foi o único time cazaque a disputar a primeira divisão da União Soviética, na qual permaneceu por 24 temporadas.

Desde a independência do país, em 1991, soma quatro títulos do Campeonato Cazaque, 10 da Copa nacional e duas Supercopas.

O clube tem sede em Almaty, cidade próxima à fronteira com o Quirguistão, e aposta em um elenco com quatro brasileiros: Élder Santana, Edmilson Santos, João Paulo e Ricardinho, que ex-Grêmio.

No confronto decisivo para garantir vaga na fase de liga, o Kairat superou o Celtic, campeão da Champions League em 1967. O clube cazaque venceu a disputa nos pênaltis, após segurar dois jogos sem gols.

Aurora Boreal na Champions

Bodo vem se destacando no futebol europeu. MATS TORBERGSEN / NTB

Um dos fenômenos mais bonitos da natureza no mundo todo é a Aurora Boreal, que é quando luzes coloridas aparecem no céu. A Noruega é um dos países em que é mais fácil encontrar esse fenômeno, principalmente na cidade de Bodo.

De lá vem o Bodo/Glimt, que se torna o clube mais ao norte a disputar a Champions League. São 3,2 mil quilômetros de distância para Budapeste, por exemplo. A equipe acaba com um jejum de 18 anos sem um norueguês na principal fase do torneio.

O Bodo teve campanhas empolgantes na Conference League e na Europa League, sendo semifinalista na última temporada. Agora, ao superar o tradicional Sturm Graz, da Áustria, o clube norueguês finalmente alcançou a Champions.

Quer saber mais sobre o Bodo/Glimt? Assista ao episódio do Deu Liga, podcast do Grupo RBS sobre futebol internacional.