Osaka vence Svitolina e vai às semifinais do WTA 1000 de Montreal

A tenista japonesa Naomi Osaka derrotou com facilidade a ucraniana Elina Svitolina por 2 a o, com um duplo 6/2, nesta terça-feira (5), em Montreal, e vai jogar uma das semifinais do Aberto do Canadá
Osaka, de 27 anos, 49ª do ranking da WTA, precisou de apenas 69 minutos para derrotar a ucraniana de 30 anos, 13ª do mundo, que conquistou a competição canadense em 2017.
A ex-número 1 do mundo, quatro vezes campeã do Grand Slam, retorna às semifinais de um torneio WTA 1000 pela primeira vez desde que retornou da licença-maternidade em janeiro de 2024.
Osaka não se classificava para uma semifinal de WTA 1000 desde o Aberto de Miami em abril de 2022. Na ocasião ela foi à final e perdeu para a polonesa Iga Świątek.
A japonesa anunciou antes do torneio que estava encerrando sua parceria com o técnico francês Patrick Mouratoglou e agora está trabalhando com o polonês Tomasz Wiktorowski.
Ela jogará sua semifinal contra a dinamarquesa Clara Tauson, que no início da jornada derrotou a estadunidense Madison Keys por 6/1 e 6/4.
Keys, de 30 anos, número 8 do mundo, foi a última jogadora do Top 10 a participar do torneio WTA 1000, após a desistência da número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e as eliminações de Coco Gauff e Iga Swiatek, entre outras.
Tauson, de 22 anos e número 19, já havia derrotado Keys em seu único duelo em janeiro, antes de a estadunidense vencer seu primeiro torneio de Grand Slam.
A dinamarquesa espera chegar à sua segunda final em um torneio deste nível, depois de Dubai, no início da temporada.
