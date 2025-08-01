Osaka vence Ostapenko e vai às oitavas do WTA 1000 de Montreal

Osaka tem quatro títulos de Grand Slam. MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A japonesa Naomi Osaka, quatro vezes campeã do Grand Slam, avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Montreal nesta sexta-feira (1º), com uma vitória contundente sobre a letã Jelena Ostapenko, 22ª cabeça de chave, por 6/2 e 6/4.

Bicampeã do US Open e do Aberto da Austrália, ela enfrentará a americana Jessica Pegula, terceira cabeça de chave e atual campeã, ou Anastasija Sevastova, da Letônia, nas oitavas de final em Montreal.

Osaka, 49ª colocada do ranking mundial, está a uma vitória de chegar às quartas de final pela primeira vez em um torneio de Grand Slam ou WTA 1000 desde que retornou às competições após uma licença-maternidade no início de 2024.

Já a dinamarquesa Clara Tauson (16ª) avançou para as oitavas de final com facilidade ao derrotar a ucraniana Yuliia Starodubtseva por 6/3 e 6/0.

Em outras partidas programadas para a jornada, a polonesa Iga Swiatek, terceira colocada no ranking mundial e segunda cabeça de chave, enfrentará a alemã Eva Lys, com a vencedora enfrentando Clara Tauson por uma vaga nas quartas de final.

Enquanto isso, a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, enfrentará a americana Amanda Anisimova, quinta cabeça de chave.



