Os gols e melhores momentos da 21ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Pedro faz dois gols e Flamengo goleia por 8 a 0. Fotos; Gilvan de Souza/Flamengo

Na 21° rodada, o Flamengo aplicou a maior goleada dos pontos corridos, ao vencer o Vitória por 8 a 0. O resultado, manteve o time na liderança com 46 pontos. Palmeiras, Cruzeiro e Bahia completam o G-4.

Enquanto isso, na parte debaixo da tabela, o Juventude perdeu para o Botafogo, por 3 a 1. O Sport é o último colocado, com apenas 10 pontos.

Na Arena, o Grêmio empatou sem gols com o Ceará. Com 24 pontos, o time fica em 13º lugar na tabela. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Flamengo, no Maracanã.

O Inter perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, em Belo Horizonte. A quarta derrota seguida do time aumenta a pressão sobre Roger Machado. Com o resultado, a equipe permanece na segunda metade da tabela de classificação.

Confira os melhores momentos da 21° rodada

Bragantino 4x2 Fluminense

Cruzeiro 2x1 Inter

Grêmio 0x0 Ceará

Vasco 2x3 Corinthians

Bahia 2x0 Santos

Fortaleza 0x1 Mirassol

Juventude 1x3 Botafogo

São Paulo 2x0 Atlético-MG

Palmeiras 3x0 Sport

Flamengo 8x0 Vitória