Os bastidores do vídeo fake de 2009 que mostra skatista "descendo" a fachada do Centro Administrativo em Porto Alegre

Zero Hora reconta como foram feitas as imagens ficcionais que mostram jovem “dropando” o prédio há 16 anos. Peça foi revisitada após anúncio de evento que transformará o Caff em rampa de skate nos próximos dias

João Rosa

Editor

