Os bastidores do vídeo fake de 2009 que mostra skatista "descendo" a fachada do Centro Administrativo em Porto Alegre

Intitulada “desafiando a inércia”, a campanha publicitária foi criada em 2009. YouTube / Reprodução

Descer a fachada em curva do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) será realidade para um skatista entre os dias 8 e 10 de setembro, em Porto Alegre. A Red Bull vai desafiar um famoso atleta a "dropar" pelo paredão na iniciativa batizada de “Building Drop”.

Há 16 anos, porém, isso já ocorreu... na ficção. A reportagem de Zero Hora revela detalhes deste vídeo que viralizou na Capital e que voltou a ser assunto nas vésperas do evento do próximo mês.

"Todo mundo já tinha imaginado aquele prédio como uma gigantesca pista de skate"

Em 2009, a agência de publicidade Escala criou a campanha “Desafiando a inércia”. Para isso, chamou dois jovens que vinham fazendo comerciais televisivos para a gravação de um vídeo fake rusticamente editado, a fim de dar um tom mais “realista” na filmagem.

Em entrevista a Zero Hora, Eduardo Axelrud, 58 anos, que hoje trabalha com estratégia criativa, conta como foi o processo de criação, gravação e postagem do vídeo quando era o diretor de criação da agência de publicidade.

— A gente queria lançar o novo blog da agência. O conceito da Escala na época era "Desafiando a Inércia". Então tinha tudo a ver com essa ação, entende? — revela.

Leia Mais Estrutura de rampa de skate em prédio icônico de Porto Alegre toma forma; veja vídeo e fotos

Conforme relembra Athos Porto, um dos skatistas que aparecem no vídeo, as filmagens foram realizadas em dois locais diferentes. Isto é, alguns takes, como o do prédio, e outro do skatista correndo até a grade, foram feitos no pátio do próprio Centro Administrativo.

Já a manobra de descida foi realizada numa rampa de skate, numa cidade vizinha de Porto Alegre. Depois, as imagens foram colocadas uma em cima da outra e devidamente editadas para que parecesse que o skatista estivesse de fato descendo a rampa do cartão postal da cidade.

— Entramos no pátio do Caff, fizemos umas imagens lá, mas o vídeo da "descida" foi gravado em Viamão, na Pista da Swell — explica Athos.

Segundo Axelrud, o vídeo fake bombou no YouTube na época e chegou até em sites esportivos importantes. Vale ressaltar que a publicação presente hoje no YouTube é um repost, uma vez que o vídeo original da agência foi excluído pela própria pouco tempo depois.

O então diretor da Escala ainda revelou que em 2009 chegou a criar uma conta (também fake) na plataforma de vídeos para fazer a publicação, justamente para despistar quem fosse atrás do "skatista".

Veja o vídeo fake viral:

Tão logo foi feita a postagem, em 8 de junho de 2009, a gravação também virou assunto em blogs como o do Pretinho Básico, gerando milhares de comentários não apenas ali, mas também no Twitter e no Orkut, nos quais as pessoas discutiam se o vídeo era fake ou não.

— Viralizou (o vídeo) rapidamente, com milhares de views no YouTube e ganhou a capa de vários sites de esporte, inclusive o da ESPN. A reportagem da TVCOM (antiga emissora da RBS) foi até o prédio e fez uma matéria extensa, entrevistando funcionários e os skatistas, pra descobrir se aquilo era possível, afinal todo mundo já tinha imaginado aquele prédio como uma gigantesca pista de skate — relembra.

Leia Mais Governo do RS e Red Bull assinam termo para que skatista desça rampa do CAFF; informações são mantidas em sigilo

Já no primeiro post do blog recém lançado, a agência assumiu a autoria do vídeo. O texto de apresentação criado pelo então diretor Axelrud falava sobre “a importância para quem trabalha com comunicação de conhecer o que se passa na cabeça das pessoas”. O texto terminava com uma frase que para ele faz sentido até hoje.

— Uma boa ideia que fica só no papel não é nada mais do que apenas uma boa ideia. A gente não acredita simplesmente na força das ideias. A gente acredita na força das ideias que saem da inércia e são colocadas em prática. Porque até hoje, descer esse prédio era uma ideia que todo mundo podia ter — analisa.

Montagem segue no CAFF