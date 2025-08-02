A 18ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (2). O Flamengo encara o Ceará fora de casa, buscando se manter na liderança.
O Inter encara o São Paulo, no Beira-Rio, no domingo (3) às 20h30min. No meio da tabela, o time de Roger Machado conta com a ajuda da torcida para vencer e se aproximar do G-4.
O Grêmio vai até o Rio de Janeiro para jogar com o Fluminense. O Tricolor vem de vitória sobre o Fortaleza e é o 14º no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O jogo é neste sábado (2), às 21h.
Onde assistir aos jogos da 18° rodada do Brasileirão
Sport x Bahia
- Estádio: Ilha do Retiro (PE);
- Data e horário: sábado (2), às 16h;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e tempo real aqui.
Mirassol x Vasco
- Estádio: Maião (SP);
- Data e horário: sábado (2), às 18h30min;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e tempo real aqui.
Fluminense x Grêmio
- Estádio: Maracanã (RJ);
- Data e horário: sábado (2), às 21h;
- Transmissão: Premiere e SporTV;
- Escalações e tempo real aqui.
Botafogo x Cruzeiro
- Estádio: Nilton Santos (RJ);
- Data e horário: domingo (3), às 16h;
- Transmissão: TV Globo e Premiere;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Corinthians x Fortaleza
- Estádio: Itaquerão (SP);
- Data e horário: domingo (3), às 16h;
- Transmissão: TV Globo e Premiere;
- Escalações e tempo real aqui.
Atlético-MG x Bragantino
- Estádio: Arena do Galo (MG);
- Data e horário: domingo (3), às 18h30min;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Ceará x Flamengo
- Estádio: Castelão (CE);
- Data e horário: domingo (3), às 18h30min;
- Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record TV;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Vitória x Palmeiras
- Estádio: Barradão (BA);
- Data e horário: domingo (3), às 19h30min;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Inter x São Paulo
- Estádio: Beira-Rio (RS);
- Data e horário: domingo (3), às 20h30min;
- Transmissão: Amazon Prime;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Santos x Juventude
- Estádio: Morumbis (SP);
- Data e horário: segunda-feira (4), às 20h;
- Transmissão: Premiere e SporTV.