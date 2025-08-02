18ª rodada do Brasileirão: veja onde serão exibidos os jogos. Lucas Figueiredo,CBF / Divulgação

A 18ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (2). O Flamengo encara o Ceará fora de casa, buscando se manter na liderança.

O Inter encara o São Paulo, no Beira-Rio, no domingo (3) às 20h30min. No meio da tabela, o time de Roger Machado conta com a ajuda da torcida para vencer e se aproximar do G-4.

O Grêmio vai até o Rio de Janeiro para jogar com o Fluminense. O Tricolor vem de vitória sobre o Fortaleza e é o 14º no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O jogo é neste sábado (2), às 21h.

Onde assistir aos jogos da 18° rodada do Brasileirão

Sport x Bahia

Estádio: Ilha do Retiro (PE);

Data e horário: sábado (2), às 16h;

Transmissão: Premiere;

Escalações e tempo real aqui.

Mirassol x Vasco

Estádio: Maião (SP);

Data e horário: sábado (2), às 18h30min;

Transmissão: Premiere;

Escalações e tempo real aqui.

Fluminense x Grêmio

Estádio: Maracanã (RJ);

Data e horário: sábado (2), às 21h;

Transmissão: Premiere e SporTV;

Escalações e tempo real aqui.

Botafogo x Cruzeiro

Estádio: Nilton Santos (RJ);

Data e horário: domingo (3), às 16h;

Transmissão: TV Globo e Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Corinthians x Fortaleza

Estádio: Itaquerão (SP);

Data e horário: domingo (3), às 16h;

Transmissão: TV Globo e Premiere;

Escalações e tempo real aqui.

Atlético-MG x Bragantino

Estádio: Arena do Galo (MG);

Data e horário: domingo (3), às 18h30min;

Transmissão: Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Ceará x Flamengo

Estádio: Castelão (CE);

Data e horário: domingo (3), às 18h30min;

Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record TV;

Escalações e mais detalhes aqui.

Vitória x Palmeiras

Estádio: Barradão (BA);

Data e horário: domingo (3), às 19h30min;

Transmissão: Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Inter x São Paulo

Estádio: Beira-Rio (RS);

Data e horário: domingo (3), às 20h30min;

Transmissão: Amazon Prime;

Escalações e mais detalhes aqui.

Santos x Juventude