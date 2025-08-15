Olympique de Marselha perde no fim para o Rennes com dez jogadores na abertura da Ligue 1

O Rennes, que jogou durante uma hora com um jogador a menos, conseguiu vencer o Olympique de Marselha por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), na partida de abertura da temporada 2025-2026 da Ligue 1 francesa.

Um gol de Ludovic Blas aos 90 minutos deixou os três pontos na Bretanha e recompensou o Rennes, que lutou contra todas as adversidades desde que ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão do marroquino Abdelhamid Aït Boudlal aos 31 minutos.

Blas havia começado a partida no banco e entrou em campo apenas seis minutos antes.

O Marselha, atual vice-campeão, teve amplo domínio do jogo, mas falhou na execução e acertou a trave em duas ocasiões.

Mason Greenwood foi perfeitamente controlado por seu ex-companheiro de equipe, o lateral-esquerdo Quentin Merlin e não conseguiu ser o líder ofensivo que o OM precisava para sair vitorioso desta primeira partida do campeonato.

O Rennes havia tido várias chances antes do gol de Blas, principalmente no contra-ataque, mas até os acréscimos o goleiro argentino Gerónimo Rulli havia conseguido defender com sucesso.

O atual campeão e grande favorito, o Paris Saint-Germain, vai encerrar esta primeira rodada no domingo com uma visita ao Nantes.

O PSG entrará em campo após conquistar seu primeiro título oficial da nova temporada na quarta-feira, quando derrotou o Tottenham nos pênaltis na Supercopa da Europa em Udine, na Itália.