Renato Portaluppi reconheceu a partida tecnicamente abaixo dos dois times. Max Peixoto / Especial

Após empate em 1 a 1 no Maracanã, o Fluminense eliminou o Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Carioca venceu a ida por 2 a 1 e confirmou a classificação para as quartas com o empate. Canobbio e Alan Patrick fizeram os gols da partida, que foi disputada na quarta-feira (6).

Em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi reconheceu que não foi um bom jogo das duas equipes e entendeu que ambos os times erraram muitos passes. Apesar disso, ele valorizou a entrega dos jogadores do Fluminense dentro de campo.

O treinador admitiu que adotou uma postura mais defensiva no fim da partida em função do número de jogadores de ataque que Roger colocou em campo na segunda etapa. No fim das contas, a estratégia impediu o segundo gol colorado e garantiu o Fluminense nas quartas.

— No final do jogo aí sim eu usei o regulamento. Aí eu coloquei a minha equipe para trás. Fiz basicamente duas linhas. Uma de 5 e uma de 4, deixando o Ganso solto lá na frente, no 5-4-1, porque o Roger é inteligente — disse Renato, que ainda completou:

— Eu preferi sofrer nos últimos minutos do que jogar da forma que nós começamos. De repente o Inter estava com muitos atacantes e eu não podia tomar o segundo gol. Então fiquei no 5-4-1. Sofremos, é verdade. Eu entendo o sofrimento do torcedor. Mas tem horas que é melhor sofrer do que dar oportunidades para o adversário. Eu acho que valeu pela entrega.

A arbitragem

Ao término da partida, jogadores do Inter foram reclamar com o árbitro Ramon Abatti Abel. Ao ser questionado sobre a atuação do profissional, Renato Portaluppi o elogiou e não questionou a decisão em voltar a cobrança de pênalti de Alan Patrick após Fábio se adiantar.