Esportes

Copa do Brasil
Notícia

Após eliminar o Inter, Renato comenta sobre arbitragem e elogia postura defensiva do Fluminense: "Preferi sofrer nos últimos minutos"

Equipe carioca garantiu o empate no Rio de Janeiro e segue na competição

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS